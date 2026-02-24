Hallan sin vida en su propia casa a hija de famoso comediante de ‘Saturday Night Live’

La hija del comediante de 'Saturday Night Live' fue hallada sin vida en su casa.

Las risas quedaron de lado para el famoso comediante canadiense Martin Short, quien sufrió la dolorosa muerte de su hija, de 42 años.

Medios internacionales como Los Ángeles Times y People reportaron el fallecimiento de Katherine Hartley Short, quien fue hallada sin vida en su casa este lunes 23 de febrero.

Según los reportes oficiales, la mujer se habría quitado la vida.

Katherine era hija adoptiva del también actor, quien saltó a la fama en programas como SCTV y Saturday Night Live, donde creó figuras icónicas como Ed Grimley, y luego consolidó su carrera en películas como ¡Three Amigos!, Innerspace, Father of the Bride y Mars Attacks!

De acuerdo con el sitio de Univisión, Katherine se desempeñó como trabajadora social en Los Ángeles, especialmente en una organización que trabajaba contra la discriminación en torno a las enfermedades mentales.

Busque ayuda: Si usted o alguna persona conocida ha considerado el suicidio, llame para asistencia al 9-1-1. Para niños, niñas y adolescentes está también disponible la línea 1147 y las adolescentes madres y sus familiares pueden recurrir al 800-2262626.