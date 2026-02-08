Viva

¿Habrá invitados? Bad Bunny rompe el silencio sobre su presentación en el Super Bowl

¿Qué sorpresas prepara Bad Bunny para el Super Bowl? El artista responde a las duras críticas de Donald Trump y revela detalles de su show más personal

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Bad Bunny, a tres días de su actuación en el Super Bowl 2026
Bad Bunny protagonizará el entretiempo del Super Bowl, el gran evento deportivo estadounidense. Foto: (MIKE COPPOLA/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnySuper Bowl 2026GrammyDonald TrumpIce
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.