¿Habrá invitados? Bad Bunny rompe el silencio sobre su presentación en el Super Bowl

El primer día de este mes, Bad Bunny subió al escenario de los Grammy a recoger —junto con otras dos estatuillas— el premio a Mejor álbum del año. Fue la primera vez que un disco en español era reconocido con el premio gordo de los galardones más prestigiosos de la música.

Este domingo también será el primer cantante en español en protagonizar el entretiempo del Super Bowl, el gran evento deportivo estadounidense, donde se enfrentarán los Patriots de Nueva Inglaterra y los Seattle Seahawks.

“La noche pasada no pude dormir pensando en mi espectáculo”, reconoció el artista en una conferencia de prensa realizada en San Francisco, donde será el evento.

El Super Bowl es sistemáticamente el programa de televisión más visto del año en los Estados Unidos, y más de 130 millones de personas vieron el espectáculo de medio tiempo de la temporada pasada, en el que actuó el rapero Kendrick Lamar.

Los shows, de apenas unos 30 minutos, suelen mantener siempre cierto secretismo para elevar la expectativa, así que Benito no ha adelantado mucho, por no decir que nada.

¿Habrá invitados con él? “Sí, mi familia, mis amigos y la comunidad latina que me apoya”, bromeó.

¿Algún adelanto sobre la estética del evento? “Solo quiero que la gente se la pase bien. Habrá una gran fiesta, lo que la gente siempre puede esperar de mí. Traeré mi cultura, será divertido. Sé que dije que tenían cuatro meses para aprender español, pero ni siquiera tienen que aprender español, es mejor si aprenden a bailar. Es lo único de lo que deben preocuparse, de divertirse”. Y ninguna sorpresa más.

Tocará música, eso sí lo sabemos, de su nuevo álbum, Debí tirar más fotos, un trabajo muy personal que sirve también como una reivindicación de sus raíces.

“Este es mi álbum más especial porque intento conectar conmigo, mis raíces y quién soy. La oportunidad de traerlo a uno de los escenarios más importantes del mundo es algo que nunca imaginé”, contó en la rueda de prensa.

Ha tenido que combinar la preparación del show con la gira de un monumental espectáculo que ya recorrió parte de América Latina y que llegará a España en mayo. “La verdad, no sé cómo me siento. Están pasando muchas cosas, sigo en medio de la gira, acabo de estar en los Grammy y en medio he estado trabajando en esto. Ha sido mucho, desde luego”, reconoció el puertorriqueño.

El 1.° de febrero pasado, Bad Bunny recibió el premio a Mejor álbum del año en los Grammy, y dos estatuillas más. Foto: (AFP/La Nación)

Hace unos meses, cuando fue anunciado, Bad Bunny aseguró que su participación “va más allá” de sí mismo, y este jueves lo volvió a mencionar.

“Todo este año he sentido un enorme agradecimiento, aunque me vean serio. Estoy procesándolo todo; me emociono más por la gente que por mí. Me emociono por mis amigos, mi familia, gente que siempre ha creído en mí; esto es lo que hará este show tan especial para mí”, dijo.

Y con un especial recuerdo a su madre, con la voz entrecortada y alguna lágrima: “Creyó en mí como persona, en mis decisiones, mi gusto, y creyó que podía ser talentoso e inteligente. Creo que eso fue lo que me trajo aquí”.

La NFL, Apple y Roc Nation anunciaron desde setiembre que el puertorriqueño sería el protagonista de este año. La elección de un artista que canta en español, además de generar una enorme expectativa en la comunidad latina estadounidense, levantó una gran oleada de críticas, encabezadas por las del presidente del país, Donald Trump, que anunció que, a diferencia del año pasado, no asistirá al evento.

“Creo que es una pésima elección. Todo lo que hace es sembrar odio. Terrible”, dijo el magnate en su momento.

A Benito las críticas por su idioma le resbalan. De hecho, empezó su comparecencia de este jueves con un saludo en español y recurrió al idioma en muchos momentos más.

“En realidad, solo estoy intentando decir todas las palabras en inglés que sé”, bromeó cuando se perdió en alguna de sus respuestas. “A mí todo lo que me llega son buenos deseos, y sé que el mundo va a estar feliz, se va a divertir, va a bailar y tendrá una gran noche”, dijo.

El artista, puertorriqueño y, por tanto, ciudadano estadounidense, siempre ha sido un gran detractor y crítico de las políticas del mandatario estadounidense, y ha hablado claramente contra las políticas del ICE.

“Antes de darle las gracias a Dios, debo decir: fuera ICE”, dijo en su discurso al recibir el Grammy el domingo, con el patio de butacas de Los Ángeles en pie y roto de aplausos: “No somos salvajes, no somos animales, no somos aliens. Somos humanos. Somos americanos”.

Sin Trump en las gradas y con un público probablemente ideológicamente dividido, quedará por ver la intensidad reivindicativa de su espectáculo.