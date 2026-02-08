Viva

¿Bad Bunny en Los Simpson? El inesperado mensaje de Disney previo al Super Bowl LX

La atención está puesta en la actuación del cantante puertorriqueño, quien ha externado su repudio a la política migratoria de Donald Trump

EscucharEscuchar
Por El Universal / México / GDA
Resurge Bad Bunny en el universo de "Los Simpson".
Resurge Bad Bunny en el universo de "Los Simpson". Foto: (Captura de pan/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Bad BunnyDisneySuper Bowl LXLos SimpsonSpringfield
El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.