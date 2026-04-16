Glenda Umaña desmiente publicaciones falsas que usan su imagen y la del presidente del Banco Central

Glenda Umaña expresó su preocupación por una situación en la que su imagen fue utilizada para difundir contenido con fines desinformativos.

Recientemente, la periodista costarricense Glenda Umaña vivió una desagradable situación a raíz de una publicación falsa que circuló en Internet con el titular: “Una sola pregunta de Glenda Umaña enfurece a Róger Madrigal y las consecuencias han conmocionado a todo el país”.

La supuesta noticia, que se difundió principalmente en redes sociales, con logo y tipografía similar a la del diario La Nación, iba acompañada de una imagen en la que la comunicadora parecía enfrentarse al presidente del Banco Central, Róger Madrigal.

Sin embargo, Umaña aclaró que tanto la información como la imagen son completamente falsas y creadas con herramientas de inteligencia artificial.

“Amigos, la mayoría de ustedes reconoce de inmediato cuando una publicación es falsa. Pero, aun así, es fundamental reportarla. Cada reporte ayuda a que el algoritmo deje de impulsar este tipo de fraudes que tanto daño están causando”, escribió la periodista en sus redes sociales, invitando a sus seguidores a denunciar la publicación.

Además, Glenda Umaña explicó cómo reportar los contenidos falsos en redes sociales: “Si te llega contenido como este, haz lo siguiente: toca los tres puntitos del post en la esquina superior derecha, selecciona ‘Reportar publicación’ y marca la opción de ‘Fraude’ o ‘Información falsa’”.

La comunicadora también compartió las declaraciones del especialista en inteligencia artificial, Leonardo Camacho, quien advirtió sobre los riesgos del contenido manipulado digitalmente: “Estamos entrando en una etapa en la que ver ya no es creer. Hoy la inteligencia artificial puede generar videos, imágenes y audios hiperrealistas que parecen reales..., pero no lo son”, citó Umaña.

Asimismo, la periodista enumeró algunas señales que pueden ayudar a identificar material fraudulento: “Videos con labios que no sincronizan con el audio, parpadeo o gestos poco naturales, manos con más o menos de cinco dedos, dientes o sombras mal definidas y bordes del rostro borrosos”.

Finalmente, hizo un llamado a ejercer una ciudadanía digital más responsable: “Todas las redes sociales permiten denunciar contenido falso o suplantación de identidad. Hacerlo de forma activa frena la desinformación. Esto ya no es solo un reto tecnológico: es un tema de educación digital, conciencia y acción colectiva. No compartas. Reporta. Informa. Eso también salva a otros de caer”.

No es la primera vez que las imágenes de Umaña y Madrigal se utilizan para difundir noticias falsas. Hace poco, otro sitio web falso —que imitaba el nombre, la imagen, los logotipos y la tipografía de La Nación— publicó la supuesta información sobre el mismo presunto enfrentamiento entre ambos.