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Glenda Umaña desmiente publicaciones falsas que usan su imagen y la del presidente del Banco Central

La reconocida comunicadora solicitó el apoyo de sus seguidores y les compartió una serie de recomendaciones sobre el tema

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Por Fátima Jiménez
Glenda Umaña expresó su preocupación por una situación en la que su imagen fue utilizada para difundir contenido con fines desinformativos. (Cortesía)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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