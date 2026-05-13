Glenda Peraza recordó su breve pero sonado paso por ‘Sábado Gigante’ junto a Don Francisco: vea el video

Glenda Peraza conquistó a Costa Rica con su belleza y su trabajo como presentadora de televisión y modelo.

La expresentadora y exmodelo costarricense Glenda Peraza recordó con cariño uno de los momentos más icónicos de su carrera y también de la escena farandulera de Costa Rica. Con un video en Instagram, Peraza mostró su breve pero sonado paso por el programa Sábado Gigante, de Don Francisco.

“Hace muchos años me subí a este escenario sin imaginar lo que la vida me tenía preparado”, escribió Peraza en la descripción del video. Recordó que en ese momento tenía la edad que actualmente tiene Kianny, su hija (23 años), y que no sabía nada sobre modelaje ni pasarela. Sin embargo, su aparición en lo que fue uno de los programas más famosos de la televisión latinoamericana fue todo un suceso.

Peraza narró que, de manera curiosa, ella llegó al show por una oportunidad que no pidió y mucho menos esperaba. “Un señor envió una fotografía mía a la producción y así fui elegida para el casting”, contó.

El chance llegó y ella lo aprovechó. “Para sorpresa mía, me fue increíble. Hoy veo este video y no puedo creer cómo pasa el tiempo. La vida cambia, los años avanzan, pero los recuerdos bonitos se quedan para siempre”, manifestó.

Vea el video de Glenda Peraza en Sábado Gigante de Don Francisco: