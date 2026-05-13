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Glenda Peraza recordó su breve pero sonado paso por ‘Sábado Gigante’ junto a Don Francisco: vea el video

Según explicó en una publicación en Instagram, la oportunidad le llegó sin pedirla, pero le sacó buen provecho

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Por Jessica Rojas Ch.
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Glenda Peraza conquistó a Costa Rica con su belleza y su trabajo como presentadora de televisión y modelo. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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