Glenda Peraza recordó icónica foto de su etapa como modelo de calendarios: ‘Tenía mucha inocencia (...) Yo no sabía el camino’

Glenda Peraza, exmodelo y expresentadora de televisión, destacó también en sesiones para calendarios en los años 90 y 2000.

La expresentadora de televisión y exmodelo costarricense Glenda Peraza recordó viejos tiempos en una publicación que hizo en sus redes sociales, con la cual demostró una etapa muy importante en su carrera frente a las cámaras.

Peraza, recordada por trabajos en televisión como Su mañana de Canal 9, Sábado feliz y TV Mejenga, también destacó como modelo de pasarelas y calendarios en los años 90 y 2000. Precisamente esta última faceta fue la que rememoró con cariño al postear una foto del recuerdo que fue muy significativa en su trayectoria y por la cual muchos la reconocen.

“Mi bendita foto de las papas. Tenía menos de 20 años, mucha inocencia y un deseo enorme de salir adelante. Yo no sabía el camino… Dios sí. Un día a la vez. Época de los calendarios hace 1000 años”, manifestó la expresentadora en el posteo que acompañó a la fotografía en la cual se le ve sosteniendo varias papas con sus manos.

La publicación provocó varios mensajes de seguidores. “Recuerdo ese calendario. Somos de zona rural que siembra papa y mis primos y tíos tenían ese calendario por esa foto”, “Toda linda, en realidad a estas alturas y en esta época esa foto no se ve ni vulgar ni nada. Sigue siendo linda Glenda”, “Sí, muy guapa a lo tico, espectacular, hoy en día una señora muy bonita con una trayectoria muy sana”, fueron algunos de los comentarios.

Aunque Peraza tiene varios años fuera de los estudios de televisión y de los de fotografía, mantiene un vínculo muy cercano con sus seguidores por medio de redes sociales.