Ginnés Rodríguez y sus hijos honraron a Gerardo Zamora con este reto: ‘Casi me muero’

La presentadora de televisión Ginnés Rodríguez honró la memoria de su fallecido esposo, Gerardo Zamora, en un significativo reto: correr en la Gran Maratón Costa Rica.

El evento, celebrado el domingo 30 de noviembre en La Sabana, contó con la participación de Rodríguez y sus dos hijos pequeños, quienes recorrieron el trayecto de dos kilómetros.

“Aquí el deportista y el atleta de la casa siempre fue mi esposo. Él vio en el atletismo una metáfora de la vida con sus cuestas, bajadas, pero sobre todo que los desafíos se ganan con la fuerza mental y espiritual más que con las físicas”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.

Rodríguez agregó que “casi se muere” por el esfuerzo físico, pero ver a sus hijos disfrutando y motivándose con el deporte fue su mayor recompensa.

La periodista también aprovechó su posteo, que incluía fotos con sus hijos y con las medallas, para felicitar a la productora del evento, Leonora Jiménez. “Cada uno de sus proyectos busca excelencia y nos da una gran lección”, escribió Rodríguez.

Jiménez, conmovida, le respondió: “Qué belleza recordarlo así. Qué belleza que tus pequeños conecten con esa parte de ellos también, wow. Ginnés gracias por el privilegio de tenerte como invitada en este proyecto. Gracias por creer”.