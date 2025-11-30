Viva

Ginnés Rodríguez cumplió un sueño en la Teletón al lado de este reconocido presentador

La periodista grabó un video y dijo que ‘no se cambia por nadie’ por esta meta cumplida

Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez compartió escenario con Leonardo Perucci durante la conducción de la Teletón 2025.







Ginnés RodríguezLeonardo Perucci
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

