Ginnés Rodríguez cumplió un sueño en la Teletón al lado de este reconocido presentador

Ginnés Rodríguez compartió escenario con Leonardo Perucci durante la conducción de la Teletón 2025.

El encuentro entre Ginnés Rodríguez y el actor Leonardo Perucci en la Teletón 2025 fue un momento de gran emoción para la comunicadora. Rodríguez compartió un video en el que expresó su profunda admiración por Perucci, quien también participó en la conducción del evento solidario.

“Vean, yo no puedo dejar que esta noche se me vaya sin hacer este video y decirle a don Leonardo Perucci que ha sido un honor y un privilegio poder compartir este escenario con usted”, manifestó Rodríguez en un video en el que aparece junto al chileno.

Perucci respondió y devolvió el elogio a Rodríguez, al destacar su valor profesional y humano: “El honor y el privilegio es para mí, conocer a esta mujer luchadora, grande, insigne y además ejemplo para mucha gente”.

Rodríguez aseguró que este encuentro representó una meta personal que venía persiguiendo. La presentadora expresó: “Para mí ha sido de verdad como un sueño cumplido porque yo crecí y aprendí muchísimo del don de la comunicación que usted tiene, don Leo. Y ahora estar aquí a la par, no me cambio por nadie”.

El actor chileno reaccionó a estas palabras con una sonrisa, replicando: “Yo tampoco”.

La Teletón 2025 tenía la meta de recaudar ¢600 millones para el Hospital Nacional de Geriatría, pero concluyó el evento con un total de ¢504.374.806.