Teletón 2025: faltan más donaciones para llegar a la meta. Así puede apoyar al adulto mayor

Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, Teletón invita a toda la población a sumarse a la recaudación de fondos. El evento terminó, pero las donaciones continúan.

La Teletón 2025 no alcanzó la meta de ¢600 millones durante su evento del fin de semana, pero los distintos métodos de donación continúan abiertos para recibir fondos para el Hospital Nacional de Geriatría.

Al final del evento se habían sumado ¢504.374.806, por lo que todavía son necesarios ¢95.625.194.

Estas son las diferentes formas de donar:

Alcancías oficiales (hay más de 12.000 distribuidas en todo el país).

Sinpe Móvil: 8755-2030.

Sitio web oficial: https://www.ayudateleton.com.

Códigos QR en medios oficiales de Teletón.

Mensajería SMS: 2031 para ¢2.000; 2030 para ¢5.000; 2033 para ¢6.000; 2034 para ¢10.000.

Compra de productos Teletón en supermercados y tiendas aliadas: MegaSuper, Super Rosvil, Super Coopro, Super Molina, Super La Coope, Toys, Vicortech, Comercial AleMora, La Gallinita Feliz y Super Salón.

La meta de este año asciende a ¢600 millones en apoyo a la población adulta mayor. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

¿Por qué es necesario apoyo al Hospital Nacional de Geriatría?

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la población adulta mayor en Costa Rica se duplicará en los próximos 20 años, pasando de 600.000 a 1,2 millones de personas mayores de 65 años entre 2024 y 2044.

En este momento, el centro médico atiende tres veces más pacientes de los que puede recibir, no cuenta con una sala de emergencias 24/7, carece de rampas de evacuación seguras, y su sistema eléctrico fue diseñado para una realidad que ya no existe. El propio Cuerpo de Bomberos ha advertido sobre el alto riesgo que enfrentan pacientes, personal y visitantes en caso de una emergencia.

“Con esta campaña, buscamos equipar al Hospital Geriátrico con tecnología de punta para tratamientos y rehabilitación, lo que permitirá realizar más de 17.500 sesiones anuales y atender a aproximadamente 4.000 pacientes adicionales cada año”, destacó Milena Bolaños, directora del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.