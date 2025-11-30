Viva

Teletón 2025: faltan más donaciones para llegar a la meta. Así puede apoyar al adulto mayor

Canales de donación todavía están disponibles para llegar a la meta de ¢600 millones para obtener tecnología para tratamientos de la población adulta mayor

Por Irene Rodríguez
Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, Teletón invita a toda la población a sumarse a la recaudación de fondos.
Bajo el lema “Un movimiento, una sonrisa”, Teletón invita a toda la población a sumarse a la recaudación de fondos. El evento terminó, pero las donaciones continúan. (Club Activo 20-30/Cortesía)







Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.