Teletón 2025 se acerca a su final aún lejos de la meta; este es el monto de la pizarra

La Teletón 2025 se acerca a su final y aún está muy lejos de la meta. La meta de esta edición de la campaña es recolectar ¢600 millones para ayudar al al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.
Desde la noche del viernes 28 de noviembre, animadores, invitados especiales y artistas han regalado su talento para animar a los costarricenses a hacer su donación.
A las 8:07 p. m. de este sábado, la organización publicó la pizarra que marcó ¢235.006.335, monto aún lejano a la meta.
A las 7 p. m. se realizó el Bailatón y ahora, la organización se avoca al cierre de la campaña, cuyas donaciones concluirán a la medianoche de este sábado.
¿Cómo donar en la Teletón?
La población podrá sumarse a la meta de Teletón a través de los siguientes medios:
- Alcancías oficiales (más de 12.000 distribuidas en todo el país).
- Sinpe Móvil: 8755-2030.
- Sitio web: https://www.ayudateleton.com.
- Códigos QR en medios oficiales de Teletón.
- Mensajería SMS: 2031 para ¢2.000; 2030 para ¢5.000; 2033 para ¢6.000; 2034 para ¢10.000.
- Compra de productos Teletón en supermercados y tiendas aliadas: MegaSuper, Super Rosvil, Super Coopro, Super Molina, Super La Coope, Toys, Vicortech, Comercial AleMora, La Gallinita Feliz y Super Salón.