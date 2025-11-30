Teletón 2025 se acerca a su final aún lejos de la meta; este es el monto de la pizarra

La Teletón 2025 se realiza en el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas.

La Teletón 2025 se acerca a su final y aún está muy lejos de la meta. La meta de esta edición de la campaña es recolectar ¢600 millones para ayudar al al Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Dr. Raúl Blanco Cervantes.

Desde la noche del viernes 28 de noviembre, animadores, invitados especiales y artistas han regalado su talento para animar a los costarricenses a hacer su donación.

A las 8:07 p. m. de este sábado, la organización publicó la pizarra que marcó ¢235.006.335, monto aún lejano a la meta.

A las 7 p. m. se realizó el Bailatón y ahora, la organización se avoca al cierre de la campaña, cuyas donaciones concluirán a la medianoche de este sábado.

¿Cómo donar en la Teletón?

La población podrá sumarse a la meta de Teletón a través de los siguientes medios: