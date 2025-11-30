Viva

Teletón 2025 se acerca a su final aún lejos de la meta; este es el monto de la pizarra

Campaña busca recaudar ¢600 millones para los adultos mayores del país

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
Teletón 2025 Un movimiento una sonrisa
La Teletón 2025 se realiza en el Anfiteatro de Grupo Moreno, en Pavas. (Captura/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Teletón 2025
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.