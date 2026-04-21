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Ginnés Rodríguez revela conexión especial con barrio azotado por torbellino en Heredia

La periodista evidenció el impacto que le dejó lo ocurrido la tarde de este lunes en barrio Fátima

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Por Fátima Jiménez
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez compartió con sus seguidores impactantes imágenes del torbellino que afectó la zona donde creció. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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