Ginnés Rodríguez revela conexión especial con barrio azotado por torbellino en Heredia

Ginnés Rodríguez compartió con sus seguidores impactantes imágenes del torbellino que afectó la zona donde creció.

La periodista Ginnés Rodríguez generó preocupación este lunes tras el torbellino que afectó varias viviendas en el barrio Fátima, en Heredia.

“Y de pronto un tornado convierte el tranquilo barrio en que creciste en una zona de caos”, escribió Rodríguez en un video en el que se le observa con semblante triste, mientras recorre la zona afectada y muestra las repercusiones del fenómeno en las casas.

La comunicadora acompañó su mensaje con un emoticón de corazón roto, reflejando el impacto emocional que le dejó lo ocurrido. En las imágenes también se observa a vecinos recogiendo escombros y evaluando los daños, visiblemente preocupados por la situación.

Según la Cruz Roja, el torbellino dejó un saldo de cuatro personas afectadas. Una de ellas fue trasladada de urgencia a un centro médico, mientras que las otras se encuentran en condición estable.

Las autoridades reportaron un total de 13 viviendas con daños.