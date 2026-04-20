Torbellino deja cuatro personas afectadas, uno enviado al hospital, y 13 viviendas dañadas en Heredia

Un torbellino causó estragos en Heredia.

Un torbellino registrado en la comunidad de Fátima, en Heredia, dejó cuatro personas afectadas la tarde de este lunes, una de ellas trasladada de urgencia a un centro médico, mientras que las otras tres se encuentran estables.

Según la Cruz Roja, las valoraciones en conjunto con el Comité Municipal de Emergencia determinaron que 13 viviendas sufrieron afectaciones.

Tornado en Heredia deja al menos 10 casas afectadas en Barrio Fátima

Al lugar, se hizo presente autoridades municipales, Fuerza Pública, Bomberos y Cruz Roja.

Según la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), han comenzado con el restablecimiento paulatino del fluido eléctrico.

La ESPH comenzó a reestablecer el fluido eléctrico. (Bomberos/Cortesía/La Nación)