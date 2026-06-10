Ginnés Rodríguez regresa a ‘Las historias’: esta es la fecha de su esperado retorno

'Las historias' vuelve a contar con una de sus figuras más queridas: Ginnés Rodríguez.

La periodista y presentadora de Las historias, Ginnés Rodríguez, regresará al programa de Repretel tras permanecer casi tres meses fuera de pantalla, luego de someterse a una cirugía a mediados de marzo.

El espacio televisivo confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde numerosos seguidores celebraron el retorno de la comunicadora.

“Hay regresos que nos llenan de alegría, y este es uno de ellos... En Las Historias, recibimos nuevamente a nuestra querida Ginnés. Su calidez, su energía y esa forma tan especial de conectar con nuestra audiencia vuelven a acompañarnos en cada programa”, publicó el programa.

Asimismo, Las historias anunció que Rodríguez retomará sus funciones el viernes 12 de junio a las 9 p. m.

“Estamos felices de tenerla de vuelta y de compartir este momento con ustedes”, agregó el espacio.

Rodríguez se sometió a una compleja cirugía de columna para corregir una escoliosis severa que padecía desde la adolescencia.

La intervención, que se extendió por varias horas, consistió en alinear su columna vertebral y estabilizarla mediante la colocación de tornillos y barras metálicas, con el objetivo de reducir la curvatura, aliviar el dolor y evitar el avance de la condición.