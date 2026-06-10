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Ginnés Rodríguez regresa a ‘Las historias’: esta es la fecha de su esperado retorno

La periodista estuvo fuera del programa por casi tres meses

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Por Fátima Jiménez
Repretel busca presentador para Las Historias, ¿qué pasó con Ginnés Rodríguez?
'Las historias' vuelve a contar con una de sus figuras más queridas: Ginnés Rodríguez. (Facebook)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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