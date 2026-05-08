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Así es la rehabilitación de Ginnés Rodríguez tras ser operada de su columna

La presentadora de ‘Las Historias’, de Repretel, dio a conocer que los ejercicios le ayudan con la ‘rotación de la columna y las vértebras que le quedaron sin atornillar’

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Por Fiorella Montoya
Ginnés Rodríguez afirma que extraña a sus compañeros de 'Las Historias' y trabaja para volver pronto a la televisión.
Ginnés Rodríguez afirma que extraña a sus compañeros de 'Las Historias' y trabaja para volver pronto a la televisión. (Instagram /Instagram)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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