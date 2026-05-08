Así es la rehabilitación de Ginnés Rodríguez tras ser operada de su columna

Ginnés Rodríguez afirma que extraña a sus compañeros de 'Las Historias' y trabaja para volver pronto a la televisión.

La presentadora Ginnés Rodríguez, del programa Las historias, de Repretel, contó con detalles cómo ha avanzado su recuperación tras la cirugía en su columna, ya que ya puede realizar diversos ejercicios que la ayuden a pronto volver a las cámaras.

Rodríguez realiza una actualización semanal para sus compañeros y televidentes, donde muestra su proceso. Algunos ejercicios que mostró fueron sentándose y levantándose de una silla y haciendo desplantes.

“Son para fortalecer más los músculos y así poder aguantarme de pie, para poder pegarme esas bailadas en el set de Las historias”, afirmó en el video.

También explicó que utiliza una bola para sentarse y hacer ejercicios. “Tienen que ver más con un tema de rotación de la columna, de las vértebras que me quedaron sin atornillar y funcionan increíblemente”, mencionó.

Rodríguez afirmó que continúa trabajando muy fuerte para volver al set, donde probablemente esté en menos de un mes.

El 17 de marzo, la periodista fue sometida a una cirugía para corregir una escoliosis que la afectaba desde la adolescencia. El procedimiento médico fue complejo, tanto que los especialistas debieron intervenir su columna y colocarle tornillos y varillas de titanio para corregir la desviación.