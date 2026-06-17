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Ginnés Rodríguez muestra cómo fue el detrás de cámaras de su regreso a ‘Las historias’: vea lo que no salió en televisión

La periodista mostró, paso a paso, cómo fue su emotivo retorno al set

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Por Fátima Jiménez
Ginnés Rodríguez
Ginnés Rodríguez regresó a "Las historias", de Repretel, tras tres meses fuera de la pantalla, luego de someterse a una compleja cirugía de columna. (Archivo)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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