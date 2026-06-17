Ginnés Rodríguez muestra cómo fue el detrás de cámaras de su regreso a ‘Las historias’: vea lo que no salió en televisión

Ginnés Rodríguez regresó a "Las historias", de Repretel, tras tres meses fuera de la pantalla, luego de someterse a una compleja cirugía de columna.

La periodista y presentadora de televisión Ginnés Rodríguez compartió detalles de su regreso a Las historias, de Repretel, tras permanecer tres meses fuera de la pantalla debido a una importante cirugía.

Rodríguez documentó su retorno desde una perspectiva personal al utilizar unos lentes con cámara, lo que permitió a sus seguidores vivir la experiencia desde su propio punto de vista.

El recorrido inició en su casa, donde se preparó para la jornada, y continuó con su llegada al canal, donde fue recibida con muestras de cariño por parte de sus compañeros, entre abrazos, besos y cálidos saludos de bienvenida.

Minutos antes de salir al aire, uno de sus colegas le hizo una pregunta emotiva: qué parte de su corazón había dejado en el programa antes de su ausencia y que ahora regresaba a recuperar.

“Todo. La gente me lo hizo saber siempre... Las personas no solo me preguntaban por mi recuperación, sino también cuándo iba a regresar a Las historias”, respondió Rodríguez.

En marzo, la comunicadora se sometió a una compleja cirugía de columna para tratar una escoliosis avanzada, condición que le provocaba intensos dolores y afectaba significativamente su calidad de vida.

Tras la intervención, Rodríguez compartió abiertamente su proceso de recuperación, incluyendo la cicatriz en su espalda, y aprovechó para agradecer el apoyo recibido. Además, destacó que la operación fue exitosa y marcó un paso importante en su bienestar.