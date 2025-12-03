¿Ginnés Rodríguez, de Repretel a Disney? Vea el talento que sacó a relucir la periodista

La periodista Ginnés Rodríguez cambió de plano de Repretel al universo Disney al mostrar su talento para el canto con una interpretación de No se habla de bruno, uno de los temas más populares de la película Encanto.

Rodríguez lució su faceta artística al realizar un dueto con el creador de contenido y actor de doblaje Pablo Leal, con quien interpretó un extracto de la canción.

Como dos talentosos cantantes, ambos entonaron la pieza viral y, gracias al trabajo de edición, sincronizaron la escena original de la película al compás de sus voces.

El video generó numerosas reacciones, pues los internautas se sorprendieron con las habilidades de Rodríguez. Entre los comentarios se leía: “Qué talento el de Ginnés”, “Wao, no me deja de sorprender Ginnés” y “Qué lindas voces”.

Sin embargo, esta no fue la única interpretación de Rodríguez. La periodista también realizó un cover de la misma canción, esta vez en clave de crítica humorística, para referirse a la eliminación de la Selección de Costa Rica del Mundial 2026, demostrando que puede combinar talento vocal con sátira deportiva.