Giant Sleeper y Ceshia Ubau brillaron en los premios ACAM 2025; obtuvieron con cuatro galardones cada uno

La ceremonia de premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) tuvo lugar el 2 de setiembre en el Teatro Auditorio del Museo de los Niños, en San José, donde se vivió una fiesta cargada de emociones, música, sorpresas y espectáculos inolvidables.

Un total de 200 artistas resultaron nominados en distintos géneros musicales. Todos fueron seleccionados a partir de una lista inicial de 824 sencillos y 185 discos, para conformar una lista histórica de 1.009 postulaciones.

En la gala de premios se entregaron 40 galardones y tres menciones honoríficas. Los grandes ganadores fueron la banda de rock progresivo Giant Sleeper y la artista nicaragüense Ceshia Ubau. Ambos obtuvieron cuatro estatuillas cada uno.

Los jueces encargados de elegir a los premiados fueron Felipe Fournier, reconocido productor ganador del Grammy Latino en 2017; Adriana Palma, baterista, ejecutiva disquera y emprendedora; Giancarlo Tassara, músico, productor musical e ingeniero de audio; Giannina Sojo, comunicadora, y Laura Mendoza, Managing Director de Sony Music Publishing en Colombia.

Giant Sleeper ganó cuatro premios ACAM, incluidos mejor disco, mejor sencillo y mejor álbum del año. (John Durán)

Giant Sleeper se llevó las categorías de mejor disco, mejor sencillo y mejor álbum del año. Además, el integrante Massimo Pericolo recibió una estatuilla por su trabajo como arreglista en Hyperliminal.

“Qué gran reconocimiento de parte de todos nuestros colegas a un género que es catalogado como nicho. Esto trasciende cualquier etiqueta de género y nada más escucha la propuesta musical como tal. Los mejores momentos de mi vida los he pasado con ellos (la banda)”, dijo José Ignacio “Chanti” González, guitarrista de Giant Sleeper.

González agregó que Hyperliminal contiene emociones y experiencias de los años de pandemia, y todo lo que vino después de ese singular época.

La otra gran celebrada de la noche fue la cantante Ceshia Ubau, quien conquistó las categorías de Mejor disco pop con Edén y Mejor sencillo urbano-reggaetón con la canción Mujer Salvaje, junto a la artista Canina. El mismo tema fue declarado mejor canción del año, mientras que su ingeniero de sonido, Maul on the Mix, recibió una estatuilla por su trabajo en la canción.

“Me emociona muchísimo, este es un premio que quiero dedicar a todas mis colegas artistas, cantautoras, productoras e instrumentistas en la escena musical de Costa Rica y Centroamérica. Mujer Salvaje, para mí, marca un momento muy especial de mi vida. Pienso mucho en mi madre en estos momentos, así que hasta Nicaragua para mi mami, muchas gracias”, expresó la artista al recibir su último galardón de la noche.

Ceshia Ubau fue parte de los artistas que tomaron el escenario y cantaron su tema en vivo. Ella lo hizo junto a Canina, mientras en las pantallas aparecían imágenes del videoclip, el cual contó con la participación de influencers y artistas nacionales.

Ceshia Ubau obtuvo cuatro galardones con Edén y Mujer Salvaje, tema que fue canción del año. (John Durán)

Más premiaciones

La velada resultó inolvidable desde antes de ingresar al auditorio, pues los portones de la entrada tenían puesto un candado que casi impide abrir el recinto.

A pocos minutos de las 7 p. m., justo cuando debían abrirse las puertas y con una fila de más de 200 metros aguardando, el personal de seguridad no encontraba la llave que abría el cerrojo y permitía el acceso a los asistentes.

Tras más de 15 minutos de intentos fallidos, fue necesario recurrir a herramientas y romper el candado, lo que generó entre el público una mezcla de molestia, risas e incluso aplausos.

Posterior a eso, los asistentes desfilaron en la alfombra roja, se tomaron fotografías y, al ser las 8 p. m. en punto, disfrutaron del show, que abrió la banda Mazzk para dar paso a la entrega de premios.

“Es muy emocionante lo que está sucediendo en nuestro país. Más de 1.000 producciones postuladas entre discos y sencillos habla mucho de lo que se está haciendo”, comentó Edín Solís, presidente de ACAM al inicio de la gala.

“El año pasado hablamos de los grandes retos que enfrenta la industria... tenemos una tarea pendiente porque Costa Rica es de los países con más baja reproducción de música local en territorio costarricense, tenemos que unir esfuerzos”, agregó.

La velada de los premios ACAM incluyó presentaciones en vivo como la de Arturo Pardo y su banda Viceversa. (John Durán)

Las premiaciones continuaron una tras otra, destacando los mejores sencillos ganadores: Under The Cruel Light, de Dystopian Machine, triunfó en la rama de hard rock y metal; María Prétiz conquistó la categoría nueva canción con Estimados Vecinos; Caribbean’s Seeds hizo lo mismo con Wolaba Riddim en reggae y, finalmente, Niah se coronó en Urbano-Reggaetón con Afrodita.

Al recibir su premio, Santiago Carvajal de Caribbean’s Seeds llamó a la lucha ante los recortes presupuestarios del Ministerio de Cultura. “Tenemos la responsabilidad de hacer algo con lo que hacemos, con nuestra música, de aportar un granito de arena para que este mundo sea mejor”, afirmó.

En otras categorías especiales resaltó el artista revelación Sofá Kids, además de los productores José María Piedra, Felipe Fernández y Édgar Brenes Soto por su trabajo en Celajes de Isla Tambor.

Además, se entregaron tres menciones especiales: disco electroacústico a Chiquilles por su obra Bruma; sencillo infantil a Maf e Tulá por su obra Los Guardianes y Guardianas del Mar, y disco tropical a El Indomable por su obra Delirio Místico.

En la ceremonia cantaron artistas como Arturo Pardo, Flor de Doppler y la banda Isla Tambor.

Además, el esperado premio Reca Mora, que premia la trayectoria musical, fue para el músico Luis Muñoz, conocido como “Pelín”, uno de los pioneros del rock nacional con sus bandas Los King Cats y La Izquierda Erótica.

El exfutbolista y cantante nacional Alonso Solís fue parte de los presentadores de los premios ACAM. También destacaron figuras como la Miss Universe Mahyla Roth, Manuel Fresno y José 'Chepe' González. (John Durán)

Lista de ganadores en Premios ACAM 2025:

Premio Reca Mora:

Luis Muñoz, conocido como “Pelín”.

Discos ganadores

Clásica Contemporánea: Sofi Páez – Silent Stories

Electrónica: Los Excavators – Los Excavators & El Combo Brujo

Hard Rock / Metal: Dystopian Machine – Under The Cruel Light

Incidental: Ensamble de Música para Ballet Conservatorio de Castella – Historias de Vida (en vivo)

Instrumental: Amarillo Cian y Magenta – Identidades

Jazz: Eduardo Montero – Pandas City

Nueva Canción: María Prétiz – Estimados Vecinos

Pop: Ceshia Ubau – Edén (Deluxe)

Punk / Ska: Morfina – Identidad

Rap / Hip Hop: Zenith – La Niké de la Samotracia

Reggae / Roots: Caribbean’s Seeds – Wolaba Riddim

Religiosa: Todos para UNO – Raíces

Rock: Coyote Corp. – Elefantes, Tortugas y Vacío Más Allá del Horizonte

Rock Alternativo / Indie: 11:11 – Aguas Interplanetarias

Rock Progresivo: Giant Sleeper – Hyperliminal

Urbano / Reguetón: Niah – Afrodita

Sencillos ganadores

Balada: Mar Navarrete – Vuelo

Clásica Contemporánea: Orquesta Sinfónica de Heredia – Siete Tocatas

Electrónica: F.A.V. & Tino Amor – Volátil

Hard Rock / Metal: Sight of Emptiness – Mandates of Hate

Instrumental: Sofi Páez – Amsterdam

Jazz: Max Esquivel – Cafezinho

Nueva Canción: Karol Barboza ft. Colectiva Viajo Sola – Lasolas

Pop: F.A.V. & Tino Amor – Amigos Imaginarios

Punk / Ska: Endemia – Botellas en la Ratonera

Rap / Hip Hop: Kavvo – Sé que he Cambiado

Reggae / Roots: Fuerza Dread – Soñábamos

Religiosa: Mario Vega Rojas – Hoy

Rock: Flor de Doppler – Arráncame la Piel

Rock Alternativo / Indie: Flor de Doppler – Animal

Rock Progresivo: Giant Sleeper – Well Adjusted

Tradicional / Folclórica: Sonámbulo ft. Niña Jaguar – Sangre Pujagua

Tropical: Colectivo Manteca – La Marea

Urbano / Reguetón: Ceshia Ubau ft. Canina – Mujer Salvaje (Remix)

Ganadores categorías especiales

Álbum del Año: Giant Sleeper – Hyperliminal

Canción del Año: Ceshia Ubau ft. Canina – Mujer Salvaje (Remix)

Artista Revelación: Sofá Kids

Ingeniería de Sonido: Maul On The Mix por su trabajo en Mujer Salvaje (Remix) de Ceshia Ubau ft. Canina

de Ceshia Ubau ft. Canina Arreglos: Massimo Pericolo por su trabajo en Hyperliminal de Giant Sleeper

de Giant Sleeper Producción: José María Piedra, Felipe Fernández y Edgar Brenes Soto por su trabajo en Celajes de Isla Tambor

Menciones honoríficas