Giant Sleeper y Ceshia Ubau brillaron en los premios ACAM 2025; obtuvieron con cuatro galardones cada uno

Más de 1.000 producciones participaron en esta edición, con 200 artistas nominados

Por Fiorella Montoya

La ceremonia de premios de la Asociación de Compositores y Autores Musicales de Costa Rica (ACAM) tuvo lugar el 2 de setiembre en el Teatro Auditorio del Museo de los Niños, en San José, donde se vivió una fiesta cargada de emociones, música, sorpresas y espectáculos inolvidables.








Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

