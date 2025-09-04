Viva

George, Charlotte y Louis no usan títulos de la Familia Real en clase y tienen apellidos ‘dinámicos’ para mezclarse con sus compañeros

Los pequeños miembros de la realeza británica usan el apellido Wales para evitar privilegios y tener una infancia más cercana a la normalidad

Por O Globo / Brasil / GDA
(De izquierda a derecha) El príncipe George de Gales, el príncipe Louis de Gales, Catherine, princesa de Gales, y la princesa Charlotte de Gales observan el vuelo acrobático de los Red Arrows desde el balcón del Palacio de Buckingham, tras asistir al desfile de las fuerzas armadas el 5 de mayo de 2025, en conmemoración del 80.º aniversario del Día de la Victoria en Europa (VE Day, por sus siglas en inglés), que marca el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. (Foto: Aaron Chown / POOL / AFP)
George, Charlotte y Louis usan el apellido Wales en la escuela y evitan títulos reales para convivir con naturalidad con sus compañeros. (AARON CHOWN/AFP)







