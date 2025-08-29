Viva

Gen Z vs. Boomers: así terminó el inesperado reto que organizó Ibai Llanos en YouTube

Un reto intergeneracional en el canal de YouTube de Ibai puso a prueba las habilidades tecnológicas y culturales de jóvenes y adultos mayores

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La Generación Z venció 4-3 a los boomers en un experimento de Ibai que midió habilidades tecnológicas y culturales.
La Generación Z venció 4-3 a los boomers en un experimento de Ibai que midió habilidades tecnológicas y culturales.







