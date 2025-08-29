Gen Z vs. Boomers: así terminó el inesperado reto que organizó Ibai Llanos en YouTube

La Generación Z venció 4-3 a los boomers en un experimento de Ibai que midió habilidades tecnológicas y culturales.

Un duelo entre dos generaciones reveló las diferencias en conocimiento, destrezas y costumbres. El creador de contenido Ibai Llanos reunió a seis participantes en su canal de YouTube para un enfrentamiento amistoso.

Tres jóvenes representaron a la Generación Z (Kappa, El Cromas y Leto), mientras que el equipo contrario incluyó a tres adultos mayores identificados como boomer (Yauma, padre de El Cromas, junto a Marga y Antonio).

LEA MÁS: ¿Usted le pediría el baño a Messi? Ibai Llanos cuenta incómoda experiencia en la casa del futbolista

El programa se desarrolló en rondas alternas, con pruebas individuales y colectivas. Estas incluyeron retos físicos, tecnológicos y de cultura popular, con el objetivo de evaluar qué tanto sabía cada grupo sobre los hábitos y herramientas propias del otro.

¿Qué tipo de pruebas enfrentaron?

Los retos mezclaron tecnología antigua y tendencias actuales. En la sección de juegos, los participantes intentaron superar el primer nivel de Geometry Dash y lograr que un trompo girara durante 20 segundos. Las dificultades, sobre todo con el trompo, generaron momentos cómicos por la falta de práctica en habilidades manuales.

En tecnología analógica, los miembros de la Generación Z enfrentaron varios obstáculos. Kappa tuvo problemas para grabar y reproducir un casete en un radiocasete. En otro momento, El Cromas intentó programar la alarma de un reloj despertador analógico, pero falló y hasta dañó el mecanismo. Ibai comentó estos errores en tiempo real, lo que aportó humor a la transmisión.

Una de las pruebas colectivas consistió en identificar canciones al escucharlas. La velocidad para reconocer títulos y artistas definió varios puntos del juego.

En otro reto, el equipo boomer creó una playlist en Spotify con referencias relacionadas con Minecraft.

En la ronda final, un miembro del equipo boomer subió un video a TikTok usando el filtro viral de Skibidi Toilet. El participante logró publicar correctamente el contenido, lo que le otorgó el punto para su equipo.

¿Quién ganó el desafío?

La competencia se resolvió por la acumulación de puntos. La Generación Z obtuvo cuatro victorias, mientras que los boomers ganaron tres.

Entre las fortalezas del equipo joven destacaron las pruebas de velocidad (como escribir en una máquina de escribir) y la cultura musical. Los boomers sumaron puntos en una prueba de cortesía antes del programa y en la ejecución del TikTok a cargo de Yauma.

El marcador final fue 4-3 a favor de la Generación Z. Aunque el resultado mostró una leve ventaja para los jóvenes, el propósito del programa no fue competitivo, sino de entretenimiento.

LEA MÁS: ¿Costa Rica tiene el mejor desayuno del mundo? El gallo pinto podría ganar reñido torneo de Ibai Llanos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.