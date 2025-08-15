Viva

¿Usted le pediría el baño a Messi? Ibai Llanos cuenta incómoda experiencia en la casa del futbolista

Sergio ‘Kun’ Agüero llevó por sorpresa a Ibai a la casa de Messi

Por Fiorella Montoya

El creador de contenido español Ibai Llanos compartió una historia divertida e incómoda sobre la noche en que cenó en la casa de Lionel Messi, en agosto del 2021, poco después de que el astro argentino anunciara su salida del FC Barcelona.








