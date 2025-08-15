¿Usted le pediría el baño a Messi? Ibai Llanos cuenta incómoda experiencia en la casa del futbolista

El creador de contenido español Ibai Llanos compartió una historia divertida e incómoda sobre la noche en que cenó en la casa de Lionel Messi, en agosto del 2021, poco después de que el astro argentino anunciara su salida del FC Barcelona.

El relato, que él mismo calificó como “vergonzoso”, mezcló un momento histórico del fútbol con una situación personal bastante incómoda.

“Se cumplen cuatro años de esta foto y voy a contar algo que me da muchísima vergüenza, pero que nunca lo conté. Agosto de 2021, época COVID total. El Kun Agüero acaba de fichar por el Barça y en teoría iba a cumplir uno de sus objetivos, que era jugar con Leo Messi, pero él anunció que se iba“, relató.

Al día siguiente, el argentino Sergio Kun Agüero invitó a Llanos y al streamer Coscu a cenar. El español pensó que se trataba de una salida para animar al delantero. Sin embargo, el destino era otro.

Ibai evitó pedir el baño a Messi y soportó la urgencia hasta llegar a casa. Instagram.

“Yo iba todo tranquilo en el coche del Kun Agüero y veo que hay un montón de paparazis. Le digo: ‘Pero esto, ¿qué es?’. Me siento Georgina Rodríguez. Nos abren la puerta, entramos al restaurante, yo no tenía ni idea de dónde estaba. Camino cinco pasos y viene la mamá del Kun y me dice: ‘Amigo, vos vas a disfrutar mucho, tranquilo’. Y yo pensaba que el restaurante debía ser espectacular”, recordó.

La sorpresa fue mayor: no estaban en un restaurante, sino en la casa del astro argentino. “Camino 10 pasos más y me encuentro a Leo Messi con una camiseta de Batman, en chanclas y con un pantalón rojo, y digo: ‘¿Dónde me meto yo ahora?’. El Kun nos había dado una sorpresa. El sitio especial era la cena de despedida de Leo Messi”, explicó.

En la reunión también estaban futbolistas como Sergio Busquets y Jordi Alba. “Me dicen: ‘¿Qué hace un madridista como tú aquí?’. Digo: ‘No lo sé ni yo’”, contó Llanos, quien entonces vivió un momento de desesperación, ya que necesitaba dar del cuerpo.

“Hay un momento de la cena donde yo me estoy cag... mucho, pero mucho. No tuve las agallas para decirle a Leo Messi: ‘Leo, ¿dónde está el baño?’. Si me cag... en casa de Messi, me aguanto la cag... Si me meo, me aguanto la meada”, afirmó.

El 'streamer' español Ibai Llanos contó cómo terminó en la casa de Messi en plena pandemia. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

La noche transcurrió con comida y conversación, mientras la urgencia aumentaba. El toque de queda por la pandemia obligaba a terminar la reunión a la 1 a. m., algo que Ibai agradeció.

“Menos mal, estaba a punto de explotar. Acaba la cena, todo el mundo llorando, todo el mundo abrazándose, Messi se va del Barça, todos en shock, yo también y a la vez cag... Nos despedimos. Justo antes de irnos, Messi sabía que queríamos una foto y nos dijo: ‘¿Quieren una foto?’. Hombre, Leo, claro que sí”, narró.

Ese fue el momento en que se tomó la fotografía que hoy, cuatro años después, se volvió viral. “Fui a su casa a cenar y no, no cag... en su baño. Me aguanté y fui al mío”, concluyó Llanos.