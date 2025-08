Costarricense Pamela Muñoz brilló en la ‘Velada del Año 5′, pero le impactó algo: “la cultura de pisotearnos” entre ticos

Pamela Muñoz , periodista costarricense radicada en México, formó parte del evento digital más visto en la historia de Twitch y su nombre quedó en la historia. Condujo La Velada del Año 5 por invitación del reconocido streamer español Ibai Llanos.

En esta edición, la transmisión alcanzó más de 9,6 millones de espectadores en línea y reunió a 80.000 personas en el estadio La Cartuja, en Sevilla, España.

Muñoz, de 31 años y oriunda de San Isidro de Alajuela, se convirtió en la primera costarricense en presentar este espectáculo global. El evento combinó deporte, entretenimiento y cultura digital. La producción incluyó 14 combates entre streamers y creadores de contenido, además de conciertos con artistas como Aitana, Melendi, Mike Towers y Los del Río.

Para Pamela, la experiencia tuvo un significado especial. El evento se realizó el mismo día de su cumpleaños. Además, representó a Costa Rica en un escenario seguido por millones.

LEA MÁS: Vea el detrás de cámaras de La Velada del Año 5 de la mano, de la costarricense Pamela Muñoz

Esta no fue la primera vez que Muñoz compartió escenario con figuras internacionales. Durante más de un año trabajó como presentadora en la Kings League Santander, torneo impulsado por Gerard Piqué. Allí fortaleció su experiencia en el mundo del entretenimiento digital, lo que le permitió integrarse con naturalidad a La Velada del Año.

Pamela Muñoz presentó La Velada del Año V ante 9,6 millones de espectadores en línea, lo que la convirtió en la primera costarricense en liderar un evento de esta magnitud. (Cortesía: Pamela Muñoz /Cortesía: Pamela Muñoz)

Aunque la dinámica del evento exigió entrevistas breves y precisas, Pamela logró interactuar con íconos del streaming como Ibai, AuronPlay y ElXokas. Su participación fue reconocida por el público, aunque también recibió críticas en redes sociales por su acento y estilo.

En entrevista con La Nación, Muñoz valoró la oportunidad de representar al país y destacó la necesidad de mayor apoyo entre los costarricenses, pues en redes recibió hate (comentarios muy negativos) de algunos coterráneos.

Pamela Muñoz compartió un vlog de su paso por 'La Velada del Año V'

—¿Cómo se dio la oportunidad de llegar a presentar La Velada del Año 5?

—Conocí a Ibai en el Mundial de clubes de Kings League, aquí en México, hace un año. Era como esto de que nos conocemos y nos caemos bien, de gente que trabaja en conjunto. Como desde noviembre me mencionó que si quería ser presentadora y yo no lo podía decir. Me dijo que me preparara, porque iba a ser la primera costarricense en la historia de La Velada .

—¿Cómo tomó el hecho de que Ibai la eligiera a usted?

—Siento que en los últimos dos años me han pasado muchas cosas, entonces ya no sé ni cómo tomarlo, jamás me imaginé que iba a ser algo tan grande. Me sentí súperafortunada por la experiencia, muy satisfecha y feliz porque él vio mi trabajo en el Mundial, que creo que es donde tuve más seguidores. Le gustó mi trabajo como presentadora, y que alguien de su talla, con millones de seguidores en todo el mundo reconociera eso, me hizo sentir muy bien.

LEA MÁS: Periodista que hizo lo que nadie pudo con el Machillo Ramírez ahora brilla junto a Gerard Piqué

—¿Cómo fue el momento de tener 9 millones de personas viéndola?

—No lo sabíamos. Ya en la presentación comenzaron a decirnos que ya íbamos en 2 millones y acababa de empezar, tenía segundos de haber empezado. Yo dije: “Qué tal unos 5 millones, el tamaño de Costa Rica”. Pero jamás me imaginé la cantidad que hicieron, 9.6.

”Creo que por eso, por ser un poco incrédula, no me dieron nervios en ese momento, porque si no imagínate uno diciendo: ‘Me están viendo 9 millones de personas’, es algo mucho mayor. Y más que uno se estaba viendo ahí en las pantallas, en el evento y demás. Entonces me dediqué a disfrutarlo”.

Pamela Muñoz coincidió con Ibai Llanos durante el Mundial de Clubes de la Kings League, lo que dio origen a su inclusión como presentadora en 'La Velada del Año 5'. (Cortesía: Pamela Muñoz /Cortesía: Pamela Muñoz)

—Entrevistó a varias figuras del streamer, entre ellos Aron Play, quien ha hablado en varias ocasiones de Costa Rica, incluso en los comentarios le pedían que hablara más. ¿Cómo fue esa oportunidad?

—Por más de que dije mil veces que era de Costa Rica desde un principio, tampoco puedo tener tanto protagonismo y hablar más de Costa Rica en una entrevista. Más que todo ellos querían que comentara de si yo pelearía, que con quién iba, etc.

”También me dijeron que en ese momento estaba nerviosa, pero realmente no era nerviosismo, era como: ‘Okay, en una entrevista pasan mil cosas’. En ese momento había un escándalo y no se escuchaba bien porque Auron es demasiado famoso y todo el estadio estaba siendo demasiado bullicioso.

—¿Qué significa representar al país en un evento de tal envergadura?

—Siento que cuando uno sale del país, —ya tengo dos años y medio aquí en México— a uno siempre le gusta representar un poquito la patria. Me ha costado en diferentes trabajos, porque tengo que hablar con acento neutro y a veces tengo un acento rarísimo; en el noticiero no puedo hablar tan tico.

”Entonces, que Ibai me diera la oportunidad de representar a Costa Rica, porque fue lo primero que me dijo, pues fue un orgullo para mí. Él también estaba poniendo a Costa Rica de primero, y ser yo la que vaya de Costa Rica, no un streamer, no otra persona, no sé ni cómo describirlo: Es un orgullo".

Pamela Muñoz y el español Ander Cortéz fueron los presentadores de 'La Velada del año 5'. (Cortesía: Pamela Muñoz /Cortesía: Pamela Muñoz)

—¿Qué es lo más difícil del mundo digital?

—Para mí lo más difícil es que soy de otra generación. Tal vez no estoy tan vieja, tengo 31 años, pero es un cambio importante porque yo empecé y no usaba redes sociales. También es complicado empaparme de toda esta situación de streamers, de creadores de contenido, de hacer contenido con ellos, porque es lo que llevo aquí: redes sociales y el contenido de redes sociales.

”También es complicado manejar los comentarios, y en esto me di cuenta de algo de los costarricenses y quiero decirlo. Estuve más de un año y medio en Kings League y nunca recibí hate (comentarios de odio). Y en eso veo los comentarios de un TikTok que se hizo viral este sábado (mismo día de La Velada del año V), y eran los mismos ticos diciendo que no los representaba, que quien se creía hablando como mexicana, que estaba nerviosa, que lo hice mal, que no sé qué.

Me impactó muchísimo. No por el hecho de que lo haya hecho mal o lo haya hecho bien, porque obviamente tengo que mejorar y cada día uno trabaja para hacer mejor su trabajo. Pero sí me impactó mucho la cultura tica pisoteándonos a nosotros mismos”.

LEA MÁS: Pamela Muñoz: la tica de la Kings League Santander cumple su sueño como presentadora

—¿Qué deberíamos cambiar?

—Apoyarnos entre nosotros mismos, entre los costarricenses, entre las mujeres, entre todos. Hay muchos cambios que debemos hacer como cultura costarricense. No es que yo tenga 10 años de vivir en otro país, yo sigo yendo a Costa Rica casi todos los meses, no es que sea una extranjera u alguien aparte opinando de la cultura del país.

”Por eso creo que no hay tantos famosos o reconocidos internacionalmente que sean costarricenses, porque nos pisoteamos en todas las áreas. Un poquito de apoyo no estaría mal para crecer y ojalá tener personas reconocidas en el mundo. Bueno, yo no soy nadie, pero son muy pocos... ¿Qué sé yo? Maribel Guardia y Keylor Navas, nadie más”.

—¿Qué nuevos proyectos vienen para usted?

—Estoy en un noticiero matutino y haciendo muchas campañas en redes sociales. Desde que decidí salir de la Kings League, hace dos meses, no he parado de trabajar y de tener eventos. Quiero consolidar mis redes, para hacer más contenido hacia el Mundial 2026. No soy alguien de planear las cosas.