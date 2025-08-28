Araya Vlogs lanza desafío a Ibai Llanos tras derrota del gallo pinto en ‘Mundial de Desayunos’

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs salió en defensa del tradicional gallo pinto durante una competencia digital organizada por el español Ibai Llanos. El torneo, llamado “Mundial de Desayunos”, reunió a 16 países que mostraron lo mejor de su gastronomía matutina.
En un mensaje dirigido a Llanos, Araya destacó la autenticidad del plato nacional.
“Esto no es un gallo blanco, ni una copia. Es gallo pinto costarricense. Arroz y frijoles con especias, mezclados con el arma secreta: carne en salsa”, expresó en un video que generó varias reacciones entre sus seguidores, la mayoría de apoyo.
El creador detalló los acompañamientos que suelen reforzar el desayuno tradicional: huevo frito, queso frito, salchichón, plátano maduro, tortilla de maíz y natilla. Además, señaló que la carne en salsa potencia el sabor del plato.
“Por Dios, voy a llorar. Este es el desayuno de Costa Rica. Un plato regalado por el mismísimo Dios a este país”, añadió.
Con tono humorístico, Araya también señaló que el enfrentamiento contra Colombia no resultó justo. “Me parece que el partido está comprado. Esto no es limpio”, comentó, en referencia a la dinámica de votaciones en redes sociales que define a los ganadores.
En la primera ronda, el gallo pinto de Costa Rica se midió con el desayuno colombiano, compuesto por arepas y jugos naturales. El resultado fue adverso para el plato tico, que no logró superar la votación.
La iniciativa de Ibai Llanos busca generar interacción digital y mostrar la riqueza gastronómica de distintos países.
Araya cerró su mensaje con un llamado a Llanos: “Ibai, venga, pruébelo y vamos a ver unos dinosaurios que andan sueltos”, finalizó.
