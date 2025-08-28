Viva

Araya Vlogs lanza desafío a Ibai Llanos tras derrota del gallo pinto en ‘Mundial de Desayunos’

La competencia reunió a 16 países en una competencia digital organizada por Ibai Llanos. El gallo pinto costarricense se enfrentó a las arepas colombianas

Por Fiorella Montoya

El creador de contenido costarricense Araya Vlogs salió en defensa del tradicional gallo pinto durante una competencia digital organizada por el español Ibai Llanos. El torneo, llamado “Mundial de Desayunos”, reunió a 16 países que mostraron lo mejor de su gastronomía matutina.








