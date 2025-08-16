Viva

¿Costa Rica tiene el mejor desayuno del mundo? El gallo pinto podría ganar reñido torneo de Ibai Llanos

El certamen enfrentará a 16 países y el ganador se definirá a través de redes sociales; conozca cómo votar por el gallo pinto

EscucharEscuchar
Por Sofía Sánchez Ramírez

Cuando se habla de gastronomía, nunca faltan los debates acerca de cuál país ostenta los mejores platillos. Y si el tema son los desayunos, la competencia se torna encendida, con argumentos a favor de las tostadas, las tortillas, el gallo pinto...








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ibai LlanosGastronomía
Sofía Sánchez Ramírez

Sofía Sánchez Ramírez

Periodista de entretenimiento y cultura en Viva y la Revista Dominical. Graduada como bachiller en Comunicación Social de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de licenciatura en Comunicación Estratégica en la misma institución. Trabajó para sucesos, últimas horas e internacionales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.