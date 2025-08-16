¿Costa Rica tiene el mejor desayuno del mundo? El gallo pinto podría ganar reñido torneo de Ibai Llanos

Cuando se habla de gastronomía, nunca faltan los debates acerca de cuál país ostenta los mejores platillos. Y si el tema son los desayunos, la competencia se torna encendida, con argumentos a favor de las tostadas, las tortillas, el gallo pinto...

Para cerrar esta discusión, de cierta manera, el creador de contenido español Ibai Llanos lanzó el “Mundial de Desayunos”, un certamen digital en el que competirán 16 países, incluido Costa Rica.

La competencia se desarrollará a través de las redes sociales de Llanos, y los ganadores se determinarán según la cantidad de “me gusta” que acumulen en sus publicaciones. Los octavos de final iniciarán el próximo lunes 18 de agosto, para luego avanzar a los cuartos de final, la semifinal y la gran final.

En la primera ronda, el gallo pinto de Costa Rica se enfrentará a los desayunos de Colombia, que suelen incluir refrescos frutales y arepas. De resultar vencedor, disputará su lugar frente al ganador del encuentro entre República Dominicana y Venezuela.

Los enfrentamientos restantes de la primera ronda serán: Perú contra México, Reino Unido contra Argentina, Estados Unidos contra Bolivia, España contra Francia, Guatemala contra Ecuador y Japón contra Chile.

Ibai Llanos, con más de 19 millones de seguidores en Twitch y 12 millones en Instagram, se ha consolidado como una figura del entretenimiento y los eSports en línea, reconocido por organizar eventos como la Velada del Año 5.

Las votaciones para el 'Mundial de los Desayunos' comenzarán el próximo lunes 18 de agosto a través de las redes sociales de Ibai Llanos. Se podrá votar por el gallopinto de Costa Rica al darle "me gusta" a la publicación respectiva del país. (Instagram/Instagram)