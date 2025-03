Youtuber colombiano sorprendió con lo que dijo del Mercado Central y destacó un privilegio poco valorado en Costa Rica

El reconocido youtuber colombiano Planeta Juan visitó recientemente Costa Rica y realizó un video de casi 25 minutos en el que resume su viaje, titulado Costa Rica no es como todos creen. En esta producción, que ya acumula 375.000 reproducciones, el creador de contenido sorprendió con varias apreciaciones sobre San José.

Una de las que más llamó la atención fue el elogio que hizo al Mercado Central, que está estigmatizado por algunas personas como un sitio sucio. El cafetero alabó que este mercado no es solo un lugar turístico, sino que verdaderamente es un espacio comercial, donde la gente compra productos y va a alimentarse en locales “buenos, bonitos y baratos”.

“Aquí hay carnes, hay quesos, hay comida. Usted viene aquí a comprar comida. No se ve ni una mosca, no se ve ni una mugre. Está muy bien protegido, muy bien cuidado porque acá tienen unos estándares de limpieza y de calidad bastante exigentes”, comentó.

Seguidamente, destacó que el país es uno de los pocos en los que se puede consumir agua potable directamente del tubo, un privilegio que pasa casi desapercibido para la mayoría de la población.

Por otra parte, se detuvo en La Chola, la escultura de bronce de Manuel Vargas que se erige en la Avenida Central. Planeta Juan comparó a la pieza con el arte de su compatriota Fernando Botero.

“Hemos encontrado lo que serían las esculturas de (Fernando) Botero, si Botero hubiera sido costarricense. Aunque no sé esto de quién será realmente, si es de un costarricense o no, pero tiene de lejos una similitud. De cerca, ya se ven las diferencias, que obviamente no es un Botero, pero de lejos confunde”, afirmó.