Uno de los aspectos que más destaca La Rocca sobre este proyecto es que está pensado para todo público y no para una clase social específica. “Es gastronomía sencilla, pero lo que queremos hacer con Botaniko es ser un punto de encuentro en el que la gente pueda venir y sentirse cómoda, que no piensen que no pueden ir a comer ahí porque es caro o que tienen que vestir de alguna forma, al contrario, somos relajados y tenemos un factor precio que invita a venir”.