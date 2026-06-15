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Gaspi, influencer fallecido en accidente aéreo en Brasil, habló de la muerte poco antes de partir: esto fue lo que dijo

El creador de contenido expresó lo que creía que había después de la muerte

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Por Fátima Jiménez
Gaspi, youtuber argentino
Gaspi, el streamer argentino de 23 años, murió este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, entre ellas Lucas Vignale y Oliver Tree. (Tomada de redes )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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