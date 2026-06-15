Gaspi, influencer fallecido en accidente aéreo en Brasil, habló de la muerte poco antes de partir: esto fue lo que dijo

Gaspi, el streamer argentino de 23 años, murió este domingo en un accidente aéreo en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, entre ellas Lucas Vignale y Oliver Tree.

La muerte del influencer argentino Gaspi, tras un accidente aéreo en Río de Janeiro que dejó seis víctimas mortales, reavivó en redes sociales unas declaraciones suyas sobre la muerte, las cuales hoy adquieren un significado especial.

El creador de contenido habló abiertamente sobre este tema meses antes de su fallecimiento, durante una entrevista en el pódcast The Wild Project, conducido por el español Jordi Wild.

“¿Tú crees que si palmas te vas a ir, si existe, al cielo, al purgatorio o al infierno?”, le preguntó el conductor. “La verdad es que no creo en nada de eso. Yo creo que te morís, se te apaga la tele y te fuiste”, respondió Gaspi.

Ante la repregunta de Jordi —“¿Y si existiera, para dónde tiras?”—, el argentino contestó con seguridad: “¿Yo? Al cielo”.

El presentador insistió: “¿Tú te vas al cielo? ¿Eres una buena persona con tu gente?”.

El youtuber, de 23 años, respondió: “Tipazo”.

El fallecimiento de Gaspi se produjo el domingo 14 de junio en Río de Janeiro, Brasil, luego de la colisión en pleno vuelo de dos helicópteros. El siniestro dejó un saldo de seis personas fallecidas.

Entre las víctimas también se encontraban el director argentino Lucas Vignale y el cantante estadounidense Oliver Tree, lo que amplificó el impacto del accidente a nivel internacional.

Gaspi era una de las figuras más populares del streaming en Argentina, gracias a su estilo irreverente y a sus entrevistas callejeras. Su crecimiento en plataformas digitales lo llevó a obtener el premio a Youtuber del Año en los Coscu Army Awards en 2022.

En 2025, además, protagonizó un regreso muy comentado con el documental La vuelta de Gaspi y participó en La Velada del Año V en España, consolidando su presencia en la escena digital iberoamericana.