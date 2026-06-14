Muere Gaspi, famoso youtuber argentino, en trágico accidente aéreo en Brasil

Gaspi, youtuber argentino fallecido en accidente aéreo en Brasil, se hizo famoso por sus videos de humor irreverente.

Gaspi, famoso youtuber argentino de comedia, es una de las seis víctimas mortales del trágico accidente aéreo en el que chocaron dos helicópteros, ocurrido este domingo 14 de junio en Brasil.

Las autoridades brasileñas confirmaron a medios internacionales como CNN Brasil que Gaspar Prim, nombre del creador de contenido, fue uno de los fallecidos en el siniestro en Río de Janeiro.

Falleció el youtuber argentino Gaspi tras un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

Prim tenía apenas 23 años, pero se había destacado desde muy joven con sus videos humorísticos en los que se mostraba por las calles realizando bromas, algunas de ellas dramatizadas, que gozaron de enorme viralidad.

Estuvo unos años alejado de los focos, hasta que realizó un regreso triunfal para ser parte de la Velada del Año V, evento organizado por la celebridad de internet Ibai Llanos.

Falleció el youtuber argentino Gaspi tras un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

En ese momento compartió su lucha contra la depresión y otros problemas que le trajo la exposición mediática y el sentirse esclavizado por su personaje irreverente Gaspi. Desde entonces, el influencer, que acumulaba más de 7 millones de seguidores, se centró en producciones más elaboradas y conceptuales.

El youtuber también viajaba con los destacados productores audiovisuales Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. En el accidente también falleció el cantante estadounidense Oliver Tree, quien estaba de gira internacional. Las otras dos víctimas corresponden a los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.