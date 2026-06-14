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Muere Gaspi, famoso youtuber argentino, en trágico accidente aéreo en Brasil

El influencer, de 23 años, viajaba junto a dos productores en un helicóptero que chocó contra otra aeronave

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Por Juan Pablo Sanabria y Jorge Arturo Mora
Gaspi, youtuber argentino
Gaspi, youtuber argentino fallecido en accidente aéreo en Brasil, se hizo famoso por sus videos de humor irreverente. (Facebook)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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