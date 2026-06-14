El Mundo

¡Tragedia en Brasil! Seis muertos en colisión de dos helicópteros en Rio de Janeiro

El youtuber Gaspi, el cantante estadounidense Oliver Tree y el director de videos musicales Lucas Vignale fueron confirmados entre los fallecidos

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Por Jorge Arturo Mora y AFP
Accidente helicópteros Brasil
El hecho de que las aeronaves se hubieran estrellado en el área de estacionamiento habría evitado un saldo de muertos más elevado. (AFP/AFP)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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