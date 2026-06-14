El Mundo

Mujer de 21 años murió en Brasil tras ser lanzada de bungee sin cuerda de seguridad; detienen a 6 personas

La víctima fue una instructora de educación física de 21 años que participaba en una actividad de para amantes de deportes extremos

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Por Jorge Arturo Mora
Según las autoridades, dos hombres huyeron después del evento en que una muchacha fue lanzada sin equipo de seguridad.
Según las autoridades, dos hombres huyeron después del evento en que una muchacha fue lanzada sin equipo de seguridad. (Captura de Pantalla/S)







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Jorge Arturo Mora

Jorge Arturo Mora

Es periodista de Revista Dominical. Tiene una maestría en Escritura Creativa por la UNIR y una especialidad en periodismo narrativo por la Universidad Portátil. Es autor de los libros 'El Nido del Arcoíris' y 'Astrofobia'.

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