Mujer de 21 años murió en Brasil tras ser lanzada de bungee sin cuerda de seguridad; detienen a 6 personas

Según las autoridades, dos hombres huyeron después del evento en que una muchacha fue lanzada sin equipo de seguridad.

Una joven de 21 años murió este sábado en Brasil tras caer desde un puente de aproximadamente 30 metros de altura durante una actividad de puenting, luego de que fuera autorizada a saltar sin que le colocaran correctamente el sistema de seguridad.

Según informaron medios internacionales como Infobae y Europa Press, la víctima fue identificada como Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, quien participaba en una actividad organizada por una empresa privada en el conocido Puente del Esqueleto (Ponte do Esqueleto), ubicado en la ciudad de Limeira, en el estado de Sao Paulo.

El accidente ocurrió durante una jornada que reunía a aficionados a los deportes de aventura. De acuerdo con los reportes, los instructores dieron la señal para que la joven se lanzara al vacío sin advertir que la cuerda de seguridad no había sido asegurada.

La caída quedó registrada en un video que posteriormente comenzó a circular en redes sociales. En las imágenes se escucha la reacción de quienes observaban la actividad cuando notaron que la joven había saltado sin estar conectada al sistema de protección.

Reacciones

Tras el accidente, miembros de la organización y otras personas presentes intentaron auxiliarla de inmediato. También se realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los servicios de emergencia. Sin embargo, el personal médico confirmó el fallecimiento en el sitio debido a las múltiples lesiones sufridas por el impacto.

Las autoridades brasileñas informaron que seis personas vinculadas con la organización del evento fueron detenidas mientras se determina su grado de responsabilidad en los hechos.

El caso también abrió una disputa entre las autoridades locales y el Gobierno federal. El Ayuntamiento de Limeira anunció que presentará una denuncia por supuestas deficiencias en la fiscalización y el control del puente, una estructura que desde hace años es utilizada para actividades de aventura.

El alcalde de la ciudad, Murilo Félix, sostuvo que la supervisión del viaducto corresponde al Gobierno federal y aseguró que el municipio había solicitado anteriormente mayores medidas de seguridad para el lugar.

Maria Eduarda trabajaba como profesora de educación física en un gimnasio de Jandira, en la región metropolitana de Sao Paulo. El centro deportivo expresó públicamente sus condolencias tras conocer la tragedia.

La empresa organizadora también difundió un mensaje de despedida en sus redes sociales. No obstante, la cuenta fue eliminada posteriormente.