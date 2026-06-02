Economía

Estados Unidos acusa a Brasil de prácticas comerciales desleales y amenaza con un arancel del 25%

El gobierno estadounidense acusa a los tribunales brasileños de emitir ‘órdenes secretas’ contra gigantes tecnológicos

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Por AFP
Montaje con Luiz Inácio Lula da Silva y Donald Trump en escenarios distintos, en contexto de anuncio de aranceles de EE. UU. contra Brasil por juicio a Jair Bolsonaro.
Washington abrió una investigación comercial formal contra Brasil y denuncia un fuerte impacto en áreas clave. (Imagen generada por IA/Archivo /Imagen generada por IA/Archivo)







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