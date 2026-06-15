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La emotiva entrevista de Gaspi con su mamá que hoy conmueve a miles tras su muerte

Una conversación de 2025 volvió a viralizarse tras el fallecimiento del creador de contenido en Río de Janeiro

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Por La Nación / Argentina / GDA
Seguidores de Gaspi rescataron una entrevista donde relató los desafíos de su niñez y el papel fundamental de su madre.
Seguidores de Gaspi rescataron una entrevista donde relató los desafíos de su niñez y el papel fundamental de su madre. (Urbana Play 104.3 FM/Youtube)







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