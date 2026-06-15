La emotiva entrevista de Gaspi con su mamá que hoy conmueve a miles tras su muerte

Seguidores de Gaspi rescataron una entrevista donde relató los desafíos de su niñez y el papel fundamental de su madre.

La muerte de Gaspar Prim Díaz, conocido como Gaspi en redes sociales, provocó una fuerte reacción entre sus seguidores. El creador de contenido falleció este domingo tras un accidente aéreo en Río de Janeiro, Brasil, donde chocaron dos helicópteros. En el hecho también murió su coterráneo Lucas Vignale y otras cuatro personas.

Tras conocerse la noticia, miles de usuarios compartieron fotografías y videos del influencer. Entre los contenidos que más repercusión generaron destacó una entrevista realizada en 2025 en el programa radial Todo Pasa, de Urbana Play, donde participó junto a su madre, Michelle.

Durante la conversación, Gaspi explicó que deseaba mostrarse junto a ella porque nunca habían compartido un espacio público de esa naturaleza. También señaló que quería que las personas conocieran la estrecha relación que mantenían.

Michelle, madre de Francisco, Federico y Gaspar, relató parte de los desafíos que enfrentó durante la infancia de su hijo menor. Según contó, la familia residió en distintos lugares durante varios años.

De acuerdo con su testimonio, vivieron en Tigre desde el nacimiento de Gaspi hasta los 5 años. Luego permanecieron en La Serena, Chile, entre los 8 y los 12 años. Más adelante se trasladaron a Avellaneda, donde residieron en el hogar Pelota de Trapo entre los 12 y los 15 años.

El influencer recordó esa etapa con emoción. Destacó el esfuerzo de su madre para sostener a la familia en momentos difíciles. También reconoció que muchas de las dificultades pasaron desapercibidas para él durante su niñez gracias al respaldo que recibió.

La entrevista permitió conocer una faceta menos visible del creador de contenido. Su imagen pública estuvo asociada a videos de humor ácido e irreverente, así como a entrevistas urbanas que alcanzaron una amplia difusión en plataformas digitales.

Gaspi contó que comenzó a grabarse con un celular y un micrófono cuando tenía 13 años. Explicó que inició esa actividad por diversión y que el camino de su vida lo llevó a desarrollar contenido audiovisual de forma constante.

Años después, a los 17, se trasladó a vivir solo a un departamento en Microcentro. Según relató, esa decisión surgió por iniciativa de su madre, quien alquiló el inmueble para que pudiera independizarse.

En esa etapa surgieron muchas de las ideas que luego transformó en videos virales grabados en distintos puntos del país.

Seguidores de Gaspi rescataron una entrevista donde relató los desafíos de su niñez y el papel fundamental de su madre. (Gaspi. /Gaspi)

Michelle recordó que al principio observó con sorpresa algunas de las propuestas de su hijo. Sin embargo, relató ese proceso con humor y destacó la evolución que experimentó hasta convertirse en una figura reconocida en redes sociales.

La docente también explicó que siempre procuró transmitirle confianza cuando enfrentaba problemas. Señaló que creía plenamente en sus capacidades y en su criterio para superar los desafíos que se presentaban.

La entrevista adquirió un significado especial tras la muerte del influencer en el barrio Recreio dos Bandeirantes, ubicado en la zona oeste de Río de Janeiro. El contenido volvió a circular masivamente en redes sociales y se convirtió en uno de los recuerdos más compartidos por sus seguidores.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.