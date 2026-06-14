Ibai Llanos desconsolado ante trágica muerte de youtuber Gaspi: ‘Qué absoluta desgracia’

El argentino Gaspi, fallecido en trágico accidente en Brasil, e Ibai Llanos se conocieron en 2025 en el marco del evento 'La Velada del año V'.

La muerte de Gaspi, youtuber argentino que falleció en un accidente aéreo en Brasil, ha causado gran conmoción entre los creadores de contenido más importantes de habla hispana, entre los que se encuentra Ibai Llanos, quien se mostró desconsolado ante la noticia.

Gaspar Prim, nombre del creador, iba a bordo de un helicóptero en Río de Janeiro, que fue una de las dos aeronaves que se estrelló contra el suelo de una concesionaria de vehículos.

Cuando las autoridades brasileñas confirmaron que Prim era una de las víctimas mortales y la noticia trascendió en medios de comunicación, varios de sus colegas y amigos famosos se refirieron al suceso con gran dolor.

Falleció el youtuber argentino Gaspi tras un choque de helicópteros en Río de Janeiro.

Llanos, quien a final de 2025 compartió muy de cerca durante semanas con Gaspi, escribió dos sentidos mensajes en los que demuestra cómo lo afectó el fallecimiento del sudamericano.

“Qué absoluta desgracia. Qué absoluta tristeza. Y qué mierda es esta vida a veces. No sé ni qué decir. Descansa en paz, Gaspi. Un fuerte abrazo a toda la familia y amigos”, escribió el español en X (antes Twitter).

Luego, en una historia de Instagram agregó: “(Gaspi fue) una de las personas más maravillosas y talentosas que conocí en toda mi vida. Qué puta injusta es esta vida”.

Gaspi y Rubius, famoso streamer español, establecieron una relación de amistad desde hace un año. (Facebook)

Otro de los creadores que externó su tristeza fue el español Rubius, quien también trabajó y departió con Gaspar hace unos meses. El popular streamer estaba transmitiendo en vivo y cortó abruptamente el directo al enterarse del trágico suceso.

“Estoy destrozado. Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona. Te lo dije en su momento y lo repito hoy: fuiste de los mejores que han existido. Hacen falta más personas como tú en el mundo. Descansa en paz allá donde estés, Gaspi”, publicó el ibérico posteriormente.

¿Quién fue Gaspi?

Gaspar Prim tenía apenas 23 años, pero se había destacado desde muy joven con sus videos humorísticos en los que se mostraba por las calles realizando bromas, algunas de ellas dramatizadas, que gozaron de enorme viralidad.

Estuvo unos años alejado de los focos, hasta que realizó un regreso triunfal para ser parte de la Velada del Año V, evento organizado por la celebridad de internet Ibai Llanos.

En ese momento compartió su lucha contra la depresión y otros problemas que le trajo la exposición mediática y el sentirse esclavizado por su personaje irreverente, Gaspi. Desde entonces, el influencer, que acumulaba más de 7 millones de seguidores, se centró en producciones más elaboradas y conceptuales.

Este domingo 14 de junio se convirtió en una de las seis víctimas mortales de un trágico choque de helicópteros en Brasil. Junto a él viajaban los destacados productores audiovisuales Lucas Vignale y Lucas Brito Chaves. Las otras dos víctimas corresponden a: Oliver Tree, reconocido cantante estadounidense, y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac.