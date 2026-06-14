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Ibai Llanos desconsolado ante trágica muerte de youtuber Gaspi: ‘Qué absoluta desgracia’

El famoso influencer español reaccionó con tristeza al fallecimiento del argentino, quien fue víctima de un accidente aéreo en Brasil

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Por Juan Pablo Sanabria
Gaspi e Ibai Llanos
El argentino Gaspi, fallecido en trágico accidente en Brasil, e Ibai Llanos se conocieron en 2025 en el marco del evento 'La Velada del año V'. (Facebook)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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