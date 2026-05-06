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‘Galaxia de Esperanza’: música, cosplayers y solidaridad brillarán por niños con cáncer este 9 de mayo

Los fondos recaudados se destinarán a sostener a las familias afectadas por una enfermedad que, además del dolor físico y emocional, impone una carga económica importante

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Por Fátima Jiménez
Galaxia de esperanza
La música de la saga galáctica más icónica, Star Wars, sonará este 9 de mayo para apoyar a los niños con cáncer de Costa Rica. (Suministradas a La Nación)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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