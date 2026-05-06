‘Galaxia de Esperanza’: música, cosplayers y solidaridad brillarán por niños con cáncer este 9 de mayo

La música de la saga galáctica más icónica, Star Wars, sonará este 9 de mayo para apoyar a los niños con cáncer de Costa Rica.

En una noche donde la música promete convertirse en un puente entre la fantasía y la esperanza, San José se prepara para recibir un evento que hará vibrar tanto el corazón como la conciencia colectiva.

Bajo el nombre Galaxia de Esperanza, el próximo 9 de mayo, a las 7 p. m., el Auditorio Nacional del Museo de los Niños será escenario de un concierto inspirado en Star Wars, una de las sagas cinematográficas más icónicas del universo, pero con un propósito muy terrenal: apoyar a niños con cáncer.

Como si las notas musicales fueran destellos de estrellas en una noche oscura, este espectáculo busca transformar la emoción en acción solidaria.

“Nos inspiramos en una historia que habla de esperanza, de lucha y de luz en medio de la oscuridad. Pero en este caso los héroes no son personajes de ficción, son niños reales que cada día enfrentan el cáncer con una fuerza extraordinaria, niños a los que con cariño llamamos ‘pollitos de hierro’”, expresó Melissa Romero, directora de la Fundación Pollitos de Hierro.

El evento no solo será un concierto, sino una experiencia inmersiva que comenzará desde las 5 p.m., cuando los pasillos del museo se transformen en un pequeño universo galáctico.

Cosplayers darán vida a los personajes más emblemáticos de la saga, mientras el público podrá disfrutar de un photobooth temático, adquirir artículos coleccionables y sumarse al ambiente caracterizándose como sus figuras favoritas. Como pequeñas chispas de ilusión, también se realizarán rifas entre quienes se unan a esta dinámica.

La entrada al evento tiene un costo benéfico de ¢15.000 y ¢20.000, disponibles a través de www.passline.com.

Más que un boleto, cada aporte representa una semilla de alivio para las familias que enfrentan el cáncer infantil, una enfermedad que muchas veces llega acompañada no solo de dolor, sino también de dificultades económicas.

Los fondos recaudados se destinarán a fortalecer los programas de la fundación, especialmente aquellos que buscan sostener a las familias en medio de la tormenta.

“Queremos que este concierto sea una oportunidad para que la comunidad se una alrededor de una causa muy humana: asegurar que los niños con cáncer y sus familias tengan alimento, acompañamiento y esperanza durante su tratamiento”, añadió Romero.

Desde su creación, la Fundación Pollitos de Hierro tejió una red de apoyo que abraza a las familias en cada etapa del proceso, desde el diagnóstico hasta los momentos más difíciles.

Con programas que combinan asistencia emocional, alimentaria y recreativa, la organización asegura buscar que ninguna familia enfrente esta batalla en soledad.

Así, Galaxia de Esperanza no será solo un concierto, sino un recordatorio de que, incluso en los escenarios más oscuros, siempre hay espacio para la luz. Porque cuando la música se alinea con la solidaridad, el resultado es una fuerza capaz de cambiar historias reales.

Para quienes deseen sumarse a esta causa, también es posible colaborar mediante Sinpe Móvil al 7159-9794 o conocer más en el sitio web oficial de la fundación www.pollitosdehierro.org