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Concierto de Laura Pausini se vio abruptamente interrumpido por una situación inesperada: ‘Me da asco’, dijo la artista

La italiana se presenta este miércoles en el Estadio Nacional, pero tuvo que hacer una pausa por algo que la molestaba

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Por Jessica Rojas Ch.
Laura Pausini tuvo curioso gesto al arrodillarse en el escenario durante su concierto en Costa Rica.
Laura Pausini tuvo curioso gesto al arrodillarse en el escenario durante su concierto en Costa Rica. (Jessica Rojas/Jessica Rojas)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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