Concierto de Laura Pausini se vio abruptamente interrumpido por una situación inesperada: ‘Me da asco’, dijo la artista

Laura Pausini tuvo curioso gesto al arrodillarse en el escenario durante su concierto en Costa Rica.

El concierto de Laura Pausini en Costa Rica se vio abruptamente interrumpido por una situación inesperada que a la artista la incomodó: “Me da asco”, dijo. Mientras la intérprete daba su espectáculo en el Estadio Nacional la noche de este miércoles 29 de abril, tuvo que hacer una pausa porque en el escenario había algo que la tenía muy incómoda.

Justo después de que terminó de cantar el tema Surrender, la artista dijo que había cosas que a ella le daban mucho asco y que lo que vio en la tarima era una de ellas: había un animal muerto, aunque no explicó de qué especie se trataba. De inmediato y con la naturalidad que la caracteriza, ella misma buscó un trapo, se arrodilló y con sus propias manos limpió el piso.

Terminado el extraño momento, Pausini siguió con normalidad el show y cantó el éxito Gente.