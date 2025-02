Filtración de historia clínica de Shakira provocaría fuertes sanciones: ¿De cuántos millones sería la multa?

Tras varias horas de incertidumbre sobre el estado de salud de Shakira , la cantante colombiana confirmó este lunes 17 de febrero que recibió el alta médica y pudo continuar con su gira en Perú. La artista ingresó de urgencia a la Clínica Delgado en Lima debido a un problema abdominal, lo que obligó a suspender su primer concierto en el país.

La situación tomó otro rumbo luego de que se filtraran detalles de su historia clínica. Desde redes sociales comenzaron a circular versiones sobre su hospitalización, incluyendo imágenes y datos médicos. Esto generó preocupación por la vulneración de su privacidad y llevó a las autoridades peruanas a intervenir la clínica.

LEA MÁS: Se filtró estado de salud de Shakira y clínica lanza fuerte advertencia

La Superintendencia Nacional de Salud de Perú (Susalud) indicó que las sanciones por divulgar la información sin consentimiento pueden ir desde amonestaciones hasta multas millonarias, dependiendo de la gravedad del caso.

Según publicó el medio El Tiempo, de Colombia, esas sanciones pueden llegar a los 1.605.000 soles, es decir, cerca de ¢219 millones.

Autoridades peruanas recordaron que la divulgación de datos médicos sin autorización es ilegal. Esto luego de que se filtrara información de Shakira. (The Latin Recording Academy/The Latin Recording Academy)

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú también se pronunció y recordó que los datos personales de salud están protegidos por la ley. “La divulgación de información médica sin autorización representa una infracción al derecho a la privacidad”, señalaron las autoridades.

Por su parte, la Clínica Delgado emitió un comunicado en el que reconoció la filtración y advirtió que tomará medidas para reforzar la confidencialidad de sus pacientes. “La información médica debe mantenerse bajo estricta reserva y cualquier divulgación sin autorización es ilegal”, destacó el centro médico.

LEA MÁS: ‘Por ustedes estoy aquí’: Así fue el show de Shakira en Perú luego de estar hospitalizada

En redes sociales circularon diversas teorías sobre la hospitalización de Shakira. Algunos aseguraron que sufrió una intoxicación tras consumir comida peruana. Sin embargo, Aaron Snaiderman, director creativo de la artista, desmintió estos rumores y aclaró que su malestar no estuvo relacionado con la alimentación. “El ceviche me lo comí yo y estaba espectacular. Ya no saben qué inventar”, escribió en sus redes sociales.

Shakira, quien inició su gira Las mujeres no lloran en Brasil, tuvo que reprogramar su primer concierto en Lima para noviembre debido a su hospitalización. Tras recibir el alta, retomó sus compromisos y continúa con su agenda internacional.