Se filtró estado de salud de Shakira y clínica lanza fuerte advertencia

Luego de que se filtraran una serie de fotografías y hasta el historial clínico de Shakira en Internet, la clínica peruana en la que fue hospitalizada de emergencia lanzó una fuerte advertencia.

Se trata de la Clínica Delgado, que junto al Ministerio de Justicia de Perú se pronunciaron para condenar la filtración de información privada de la artista, quien ingresó al centro médico el pasado sábado 15 de febrero, tras presentar dolores abdominales.

Su condición de salud obligó a la cantante, de 48 años, a cancelar el concierto que tenía programado la noche del domingo 16 de febrero en el Estadio Nacional, en Perú.

Shakira inició en Sudamérica su gira 'Las Mujeres ya no Lloran'. (PABLO PORCIUNCULA/AFP)

“Le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (xHIS – Historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad", señaló la Clínica Delgado en una comunicación dirigida a sus trabajadores.

La institución le enfatizó al personal que es su deber, como consta en los contratos laborales, velar por la confidencialidad de las historias médicas de los pacientes y que “el acceso a las historias clínica de los pacientes está restringido al médico tratante según corresponda”.

Por otro lado, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú fue enfático en que los “datos personales en salud son información protegida por la Constitución y la Ley”.

“Su difusión y uso sin autorización o consentimiento constituyen una violación al derecho a la intimidad sancionada con multas entre los 26,750 y 267,500 soles”, expresó.

La Superintendencia Nacional de Salud calificó la divulgación de esta información como una falta “muy grave” y recordó que hay sanciones administrativas. Asimismo, indicó que los centros de salud, tanto públicos como privados, deben garantizar la confidencialidad de los datos de sus pacientes.

¿Qué le pasó a Shakira?

La intérprete de Hips Don’t Lie y Chantaje había agendado dos conciertos en el Estadio Nacional de Lima, con una capacidad para más de 40.000 personas durante las noches del 16 y 17 de febrero, como parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Sin embargo, la colombiana debió ir a la clínica al presentar dolencias.

“Lamento informales que anoche (sábado 15) tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento”, comentó.

Shakira dijo estar triste porque no podía llevar a cabo el concierto que tenía programado el 16 de febrero. “Los médicos que me atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, escribió en una misiva que compartió en redes sociales.

“Espero mañana estar mejor, y que me den de alta cuanto antes para poder presentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, puntualizó.

Shakira confirmó en sus redes sociales que tuvo que suspender su concierto en Lima, Perú. (Instagram/Instagram)

Si bien no está claro si Shakira dará el segundo concierto en Perú, pactado para este lunes 17 de febrero, la artista publicó en las historias de Instagram el horario de apertura de puertas, lo que parece indicar que sí se presentará ante los peruanos en la segunda fecha.