Shakira fue hospitalizada de urgencia en Perú, la noche de este 15 de febrero. La noticia que comenzó circulando en redes desde hace unas horas, acaba de ser confirmada por la misma artista, quien llegó ayer al país sudamericano como parte de su gira internacional Las mujeres ya no lloran.

De acuerdo con la colombiana, aún se encuentra internada en el hospital, debido a un cuadro abdominal. La cantante canceló el concierto que tenía programado para la noche del 16 de febrero en la capital peruana, pues asegura que los médicos establecieron que no está en condiciones para presentarse.

“Estoy muy triste de no poder subir al escenario el día de hoy. He estado con una gran emoción e ilusión por reencontrarme con mi querido público peruano. Espero mañana estar mejor y que me den de alta cuanto antes para poder pŕesentarles el espectáculo que he preparado para todos ustedes”, dice un comunicado compartido en las redes sociales de la cafetera.

—Noticia en desarrollo