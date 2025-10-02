Figura de Teletica anuncia inesperada medida que tomó con importante franquicia que dirige

María Teresa Rodríguez, figura de Teletica y Miss Costa Rica 2008, anunció una inesperada medida que tomó con una importante franquicia que dirige en el país, junto a su colega Johanna García.

Ambas lideran la organización del certamen Mrs. Universe Costa Rica que, según comunicaron, no enviará a ninguna representante al concurso internacional que se realizará en Manila, Filipinas.

“La franquicia continúa bajo la dirección de María Teresa Rodríguez y Johanna García, quienes mantienen su compromiso con la organización internacional. Agradecemos el apoyo y la comprensión de la comunidad y de nuestros seguidores. ¡Nos vemos el próximo año!“, escribió la organización en un comunicado.

María Teresa Rodríguez es presentadora de los programas de Teletica 'Calle 7: Informativo' y '7 Estrellas'. (Instagram)

La gala final de Mrs. Universe se llevará a cabo el 8 de octubre. Este es un concurso de belleza en el que participan madres. Fue especialmente transgresor antes de que la nueva organización del Miss Universo revocara, en 2023, la regla que impedía participar a mujeres con hijos.

Costa Rica sí asistió a la edición pasada, realizada hace un año en Corea del Sur. En aquella ocasión, la representante nacional fue Fabiola Mora, hermana de la reconocida modelo Melissa Mora.

Fabiola Mora es reconocida en el Mrs. Universe 2024

De momento, no trascendieron las causas que motivaron la ausencia de una enviada tica en el certamen. La Nación intentó conversar con María Teresa Rodríguez, pero al cierre de este artículo no se obtuvo respuesta a las llamadas telefónicas.