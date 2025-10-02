Viva

Figura de Teletica anuncia inesperada medida que tomó con importante franquicia que dirige

La presentadora de Canal 7 compartió el anuncio de la organización que lidera a través de sus redes sociales

Por Juan Pablo Sanabria

María Teresa Rodríguez, figura de Teletica y Miss Costa Rica 2008, anunció una inesperada medida que tomó con una importante franquicia que dirige en el país, junto a su colega Johanna García.








María Teresa RodríguezTeleticaMrs Universe Costa Rica
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

