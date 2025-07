¿Recuerda a María Teresa Rodríguez cuando fue Miss Costa Rica?

A pocas horas del inicio de la gala final de Miss Universe Costa Rica 2025 , aumentan las expectativas. El público ya expresa su apoyo a sus candidatas favoritas. Este ambiente de emoción también trae a la memoria recuerdos de antiguas ganadoras del certamen de belleza nacional.

Una de las finalistas de este 2025, Mahyla Roth, publicó una imagen especial en la que aparece junto a María Teresa Rodríguez, quien ganó el concurso en 2008. En la fotografía, Rodríguez lleva una banda que dice “Miss Costa Rica 2008”.

Mahyla Roth y María Teresa Rodríguez hace 18 años, según la publicación de Roth. Ahora, ella busca ganar la corona del Miss Universe Costa Rica 2025. (Instagram )

También se observa en la imagen a Mahyla cuando era niña. Aparece con una gran sonrisa, un vestido blanco y un collar. En la publicación, la candidata compartió un mensaje emotivo:

“Visualicé y trabajé por este sueño durante 18 años. Esa niña ya no está soñando… está viviendo su sueño. Porque la niña que un día soñó, nunca se detuvo. Y la mujer en la que me convertí, está lista para brillar. Comencé a trabajar. No una vez al mes, no cuando me sentía motivada… todos los días", publicó.

María Teresa Rodríguez comentó la publicación para mostrar su apoyo. “Mi favorita por siempre”, escribió la reina en el perfil de Mahyla.

Roth tiene 25 años y figura entre las favoritas para ganar el certamen. Dijo en entrevista con La Nación que este sueño nació desde su niñez. “Es una plataforma que podemos usar para proyectarnos profesionalmente y para inspirar a muchas personas”, afirmó en entrevista con La Nación.