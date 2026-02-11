Figura de ‘Buen Día’ revela que le hicieron un pedido especial y admite: ‘He fallado’

Daniel Céspedes afirma que tiene que cuidar a Marenco en 'Buen día'.

El periodista Daniel Céspedes sorprendió a Ítalo Marenco, este martes 10 de febrero, con una confesión que hizo en un mensaje que envió al carismático presentador como parte de la celebración de cumpleaños que los compañeros de Buen Día, de Canal 7, le organizaron.

“Que la pase muy, muy bien y que siga así de loco. Cuando él llegó me dijeron que tengo que cuidarlo. He fallado. Se ha subido en varios árboles, pero bueno, prometo para este año cuidarlo un poco más”, afirmó Céspedes frente a las cámaras.

El tono fue en broma, pero dejó ver la cercanía entre ambos comunicadores y recordó uno de los momentos más divertidos de Marenco cuando se subió a un árbol. También ha sacado risas con chistes y hasta con regañadas luego de jugar con una raqueta que daba choques eléctricos.

El cumpleaños de Marenco coincidió con una fecha sensible para él: su padre, don Álvaro Marenco, murió el 9 de febrero del 2023. La cercanía entre ambas fechas convierte el día en un momento de emociones encontradas.

Pese a ese contexto, el equipo de Buen Día se encargó de llenar al presentador de mensajes positivos.

Nancy Dobles abrió las felicitaciones: “¡Ay, qué buen cumpleaños! ¡Cumpleaños feliz! Ítalo, feliz cumpleaños. Que la pase muy bien al lado de su hermosa familia. Mis mejores deseos. Góceselo”, expresó.

Natalia Monge y Jennifer Segura también destacaron “la luz y energía” del presentador. Por su parte, Thais Alfaro envió un mensaje cargado de sentimiento: “Estoy agradecida con Dios por celebrarlo hoy como compañera y por ser parte de sus locuras. Que Dios lo bendiga mucho”, señaló.

Marenco respondió ante las muestras de cariño: “Gracias por ser mi familia. Gracias de todo corazón porque es un día de mezcla de sentimientos, pero me lo han hecho tan lindo que solo puedo darle muchísimas gracias a Dios”, concluyó.

Marenco, quien se ha ganado el cariño del público costarricense por su carisma y cercanía, continúa siendo una de las figuras más queridas de la televisión nacional.