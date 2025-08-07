Ítalo Marenco revivió un tierno recuerdo de su padre y el olor a lavanda fue el culpable

Un simple aroma bastó para que Ítalo Marenco regresara al pasado. Este jueves 7 de agosto, el presentador publicó una historia en Instagran donde recordó a su padre, el fallecido actor Álvaro Marenco , a través del olor de un aceite esencial de lavanda.

“Gente, ¿cómo hay comidas y olores que a uno lo transportan?”, expresó conmovido en un video. Según relató, ese aroma en particular lo llevó a los días en que acompañó a su padre durante su hospitalización.

Ítalo explicó que, mientras grababa una entrevista, percibió el aroma del aceite, el cual tenía en su mano a la hora de grabar el video. Inmediatamente pensó en los momentos que vivió en el hospital Calderón Guardia.

Ítalo Marenco recordó cómo su hermana aromatizaba la cama de su padre con aceites esenciales. (Archivo)

“Yo me acuerdo cuando mi papá ingresó al Calderón Guardia... Papi estuvo como tres meses. Bueno, estuvo tres meses cuando le dio covid, y después otros tres meses cuando ya le dio lo del cáncer”, narró.

Recordó que no se iba del hospital hasta que su padre se durmiera. También mencionó el gesto de su hermana, quien colocaba aceites esenciales en la cama del actor para crear un ambiente más tranquilo. “Le ponía aceite de lavanda a la cama de papi para que oliera rico y calmara un poquito las emociones y las vibras”, agregó.

El recuerdo le llegó de forma inesperada, pero con fuerza. “Este olor me transportó a ese momento donde ya él se quedaba dormidito, y yo salía del quinto piso del Calderón. Huele como a papá”, concluyó con nostalgia.

Álvaro Marenco Marrocchi falleció el jueves 9 de febrero del 2023, a los 79 años. Fue un actor y productor costarricense muy querido por su entrega artística. Participó en películas, obras de teatro y anuncios comerciales, dejando un legado muy valioso en el gremio escénico nacional.