Ítalo Marenco revivió un tierno recuerdo de su padre y el olor a lavanda fue el culpable

Álvaro Marenco, padre del presentador, falleció en 2023

Por Fiorella Montoya

Un simple aroma bastó para que Ítalo Marenco regresara al pasado. Este jueves 7 de agosto, el presentador publicó una historia en Instagran donde recordó a su padre, el fallecido actor Álvaro Marenco, a través del olor de un aceite esencial de lavanda.








