Festival Picnic 2026 sufre bajas de última hora… pero suma tres artistas de peso

Segunda fecha del Festival Picnic será este sábado 21 de marzo.

La producción del Festival Picnic 2026 dio a conocer que dos de los artistas que estaban previamente confirmados no podrán asistir al evento que se realizará este sábado 21 de marzo.

Los cantantes que no estarán son los puertorriqueños Rainao y Yan Block, quienes figuraban entre los más esperados.

Sin embargo, la productora Jogo anunció que tiene tres nuevos artistas que se suman a la lista. Se trata del venezolano Danny Ocean, quien interpreta canciones como Me rehúso, Fuera del mercado y Vitamina.

También se une el reguetonero Clarent y un artista que emocionó a muchos de los asistentes: el trapero Bryant Myers, cantante de éxitos como El efecto y No ando solo.

Además, la producción dio a conocer el horario oficial del orden en que los artistas saldrán a escena. Entre los más esperados están Juanes, a las 7 p. m.; Christina Aguilera, a las 8 p. m.; Simple Plan, a las 9 p. m., y Christian Nodal, a las 9:30 p. m.

Otros artistas que sonarán ese día son los Enanitos Verdes, Jhayco, Mora y Bomba Estéreo.