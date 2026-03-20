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Festival Picnic 2026 sufre bajas de última hora… pero suma tres artistas de peso

La producción reveló el nombre de los artistas que ‘no podrán presentarse’ en el evento y confirmó a sus sustitutos; conozca de quiénes se trata

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Por Fiorella Montoya
Picnic Festival Centroamérica, primera jornada del festival Picnic 2026
Segunda fecha del Festival Picnic será este sábado 21 de marzo. (Jorge Navarro)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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