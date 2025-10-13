Esto pasó con famoso cantante cuando casi se ahoga en su concierto en Costa Rica: vea el video

Danny Ocean es un famoso cantante venezolano de música urbana, conocido por éxitos como 'Me rehúso'. El artista dio concierto en Costa Rica el sábado 11 de octubre.

El famoso cantante venezolano Danny Ocean se refirió, a través de un posteo en sus redes sociales, al vertiginoso concierto que dio en Costa Rica el sábado 11 de octubre.

Durante su presentación, llevada a cabo en el Centro de Eventos Pedregal, el artista tuvo que abandonar el escenario, luego de presentar problemas con su respiración, por lo cual usó una bomba de oxígeno. Ahora, en esta nueva publicación, mostró un video en el que se aprecia que salió en brazos de varios miembros de la producción.

Danny Ocean agradeció a su público y también ofreció disculpas por el incidente.

“No había mejor lugar donde terminar esta gira tan hermosa. Ayer (sábado) no tenía el cuerpo al 100, discúlpenme si me vieron un poco bajoneado, supongo que la falta de reposo con el choque del calor y la adrenalina me pegó ayer duro”, escribió el autor de Me rehúso.

“Traté de darles lo mejor que podía. Gracias por estar ahí conmigo y darme de ese Pura Vida de vuelta para poder finalizar el show. Gracias por cantar y estar arriba todo el tiempo conmigo, los adoro, ¡gracias!”, finalizó.

Danny Ocean presentó problemas en su concierto en Costa Rica

Varios miembros del staff sostuvieron en brazos a Danny Ocean ante su quebranto de salud durante el concierto que presentó recientemente en Costa Rica. (Captura de video)

Mientras daba su concierto, el artista presentó problemas para respirar, esto lo motivó a salir de la tarima para ser atendido detrás de escena, todo esto mientras la audiencia veía por las pantallas qué era lo que estaba sucediendo, ya que el camarógrafo del escenario lo siguió.

Fueron momentos de tensión; sin embargo, ya recuperado, regresó a la tarima. Le agradeció a sus seguidores por la paciencia y afirmó que no se sentía muy bien, pero que haría su mayor esfuerzo para continuar con el recital.