Famoso cantante casi se ahoga durante su concierto en Costa Rica: esto fue lo que pasó

Las cámaras del concierto de Danny Ocean en Costa Rica mostraron en las pantallas del show al artista usando una bomba de oxígeno para poder respirar.

El cantante venezolano Danny Ocean se presentó en concierto en Costa Rica este sábado 11 de octubre en el Centro de eventos Pedregal, como parte de su gira Reflexa Tour, pero en pleno show vivió una situación que puso en alerta a sus seguidores.

El artista salió a escenario a eso de las 9 p. m. Pasada la mitad del espectáculo, antes de interpretar el éxito Caracas en el 2000, una de las más esperadas por el público, el artista mostró problemas para respirar, como si le faltara el oxígeno.

Ante la situación, salió de la tarima para ser atendido detrás de escena, todo esto mientras la audiencia veía por las pantallas qué era lo que estaba sucediendo, ya que el camarógrafo del escenario lo siguió.

Detrás de escena, Danny utilizó una bomba de oxígeno para ayudarse a respirar.

Fueron momentos de tensión; sin embargo, ya recuperado, regresó a la tarima. Le agradeció a sus seguidores por la paciencia y afirmó que no se sentía muy bien, pero que haría su mayor esfuerzo para continuar con el recital.

Después del contratiempo, el concierto siguió su ritmo sin problemas.