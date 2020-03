"Entiendo perfectamente las consecuencias que esto puede tener en nuestro sistema de salud pública, en nuestra economía y en la salud mental de las personas. Estoy tratando de hacer todo lo que pueda en mis redes, tal vez la gente siente que estoy siendo alarmista, pero creo que todavía no se están tomando la situación en serio. Siento que todos deberíamos de compartir esta información. Tengamos seguidores o no, siento que deberíamos promover las medidas de cuidado de salud, practicar el distanciamiento social. Al final es una responsabilidad de todos. No lo puedo hacer yo sola. Necesito que la gente de verdad entienda que tenemos que actuar y que no tienen que tener miedo. Eso es lo más importante”, contó Nane, quien dice que la mayoría de los contenidos relacionados que comparte tienen origen científico.