Verónica Castro lamenta la ausencia de su hijo Cristian después de someterse a dos cirugías

Verónica Castro , la actriz mexicana, detalló las dos operaciones a las que fue sometida el 28 de junio. A pesar de haber salido del hospital el mismo día, asegura que sigue muy adolorida, aunque ya está tomando una serie de medicamentos y realizando ejercicios de hombros y brazos para recuperarse pronto. Lo único que le falta es la presencia de su hijo Cristian, quien no se ha hecho presente desde que fue dada de alta.

La actriz habló con el programa Ventaneando y explicó que un dolor en unos de sus hombros la llevó al hospital, aunque no se dio cuenta de qué movimiento o momento causó la lesión.

“Hubo un dolor medio raro en el hombro, tal vez fue algún movimiento que hice sin darme cuenta”, comentó.

Los especialistas le informaron a Verónica que, debido a la complejidad fisiológica del hombro, compuesto por ligamentos, articulaciones y pequeños huesos, era necesario operar la lesión.

También mencionó que esta lesión estaba relacionada con una caída de hace más de dos décadas de un camello, la cual le seguirá causando consecuencias colaterales.

Verónica fue intervenida dos veces en el mismo día; por la mañana realizaron ajustes en la zona cervical y por la tarde trataron su hombro.

“Estuve un día internada con dos anestesias generales. Primero la operación de la mañana, luego la de la tarde, y salí por la noche. Todo fue rápido”, detalló.

A pesar de que todo salió bien, reconoció que sigue experimentando dolor: “El doctor me dice que me cuide y revise para que desaparezca la molestia, pero aún persiste, lamentablemente”.

También mencionó que su hijo Michel está pendiente de su evolución, a diferencia de Cristian, quien no estuvo presente antes ni después de los procedimientos. Lo último que supo de él fue cuando dejó la Ciudad de México después de cumplir con sus compromisos laborales con la cantante Yuri.

“Están conmigo Fabiola, Ivonne y, por supuesto, Michel viene y me visita cuando puede. Está pendiente en la medida de lo posible. Pero Cristian, no sé... no sé dónde está. Lo último que supe es que estaba muy afectado porque Yuri dijo que no eran amigos”, agregó.

Verónica Castro confesó el constante apoyo de su hijo Michel durante su proceso de recuperación después de las operaciones médicas.

