Skai Jackson, exactriz de Disney, arrestada por violencia doméstica en Los Ángeles

Skai Jackson, reconocida por su papel como Zuri Ross en la serie infantil de Disney Jessie, fue arrestada el 8 de agosto en el complejo Universal CityWalk de Los Ángeles, California, Estados Unidos, bajo la acusación de violencia doméstica.

El incidente ocurrió cuando la actriz, de 22 años, protagonizó un altercado con su pareja mientras caminaban por el parque. Según el portal especializado TMZ, la discusión fue observada por el personal de seguridad del lugar, quienes intervinieron y notificaron a las autoridades. Aunque Jackson y su novio negaron cualquier contacto físico, las cámaras de seguridad revelaron que la actriz empujó a su pareja en repetidas ocasiones.

A raíz de estos hechos, Jackson fue detenida y recibió una citación para presentarse ante los tribunales. Después de su arresto, fue liberada pocas horas después.

El caso está en manos de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles, que evaluará si procede presentar cargos formales contra la actriz.

Este incidente coloca a Skai Jackson en la lista de exestrellas infantiles de Disney que han enfrentado problemas con la ley en su vida adulta. Hasta el momento, la actriz no ha emitido ninguna declaración pública sobre lo sucedido.

En 2015, Jackson interpretó la secuela Bunk’d de Jessie. En 2019, publicó su libro Reach for the Skai: How to Inspire, Empower and Clapback y apareció en Dancing With the Stars en 2020.

