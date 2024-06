Shonda Rhimes, la mujer detrás del éxito de ‘Bridgerton’

Shonda Rhimes creó un imperio llamado Shondaland, la compañía productora que la guionista, productora de televisión y showrunner (creador-productor) fundó en Los Ángeles, California, Estados Unidos. De ese imperio, que Rhimes creó en 2005, surgieron tres de las series más importantes de la televisión mundial: Grey’s Anatomy, su spin-off Private Practice y el exitoso thriller político Scandal.

Con Grey’s Anatomy obtuvo el Globo de Oro en 2007 a la Mejor Serie de Televisión Dramática, y catapultó su carrera de una manera inimaginable. Tanto es así que ese mismo año, y posteriormente en 2013 y 2021, la revista Time la incluyó en su lista anual de las 100 personas más influyentes del mundo.

Con Shondaland, Rhimes, de 54 años, también es productora ejecutiva de la serie de suspenso How to Get Away With Murder, Inventing Anna, y la serie sensación del momento, Bridgerton. De esta manera, la productora ascendió al trono como la showrunner más poderosa de la televisión.

Bridgerton, una de las series más aclamadas de los últimos años, estrena la segunda parte de su tercera temporada el 13 de junio, en Netflix. En una entrevista con el medio colombiano El Tiempo, Rhimes habló sobre la serie, su vida y el feminismo.

¿Cómo evolucionaron las relaciones femeninas que usted escribe desde ‘Grey’s Anatomy’ hasta ‘Bridgerton’?

No sé si puedo pensarlo en términos de evolución. Cuando empecé con Grey’s Anatomy, lo que buscaba era retratar las amistades femeninas tal como las conocía. Y creo que eso es lo que, de alguna u otra manera, sigo haciendo. En su momento, me parecía increíble que nadie estuviera capturando eso en la pantalla, que nadie estuviera hablando de las relaciones de amistad entre mujeres.

¿Qué ve usted en esa relación femenina?

La forma en que las mujeres somos amigas es superinteresante, empoderada y solidaria. Y eso era lo que yo quería capturar, mostrar y destacar. Y aunque pasaran los años, creo que seguimos intentando capturar eso de forma realmente auténtica.

¿En qué no hemos evolucionado aún como mujeres?

Creo que la lista es interminable. Creo que no hemos evolucionado tan lejos de ser un mercado matrimonial. Esta idea de que se necesita ir a buscar pareja y estar en ese mundo tipo Bridgerton. Y esto puede sonar controversial, pero creo que también sería bueno evolucionar hacia atrás, hacia una especie de rituales de cortejo y citas de la Inglaterra de la Regencia (siglo XIX), porque creo que hay mucho más espacio ahí para descubrir lo que se quiere.

Ya que menciona ‘Bridgerton’, hay un momento en la nueva temporada en el que Eloise dice que la sociedad no espera que las mujeres nos hagamos amigas unas de otras. Que le conviene que las estemos enemistadas…

Sí, creo que eso es cierto en muchos sentidos. Las amistades femeninas nos empoderan y dan la posibilidad de tener gente incondicional de nuestro lado. En un mundo en el que se supone que el objetivo es encontrar pareja masculina, en el que todo parece basarse en cómo se ve y qué piensa un hombre de una mujer, tener amigas mujeres que la valoran por otras cosas y que están más interesadas en su vida interior y su mente es una bendición.

El éxito 'Bridgerton' de Shonda Rhimes tendrá el estreno de la segunda parte de su tercera temporada el 13 de junio en Netflix.

¿Cuál es su relación femenina favorita en la pantalla?

Creo que ahora mi relación femenina favorita en la pantalla forma parte de Bridgerton y es la relación de la reina Charlotte y lady Danbury cuando eran más jóvenes. Ahora que la gente está viendo la tercera temporada, sabrán por la reina Charlotte cómo evolucionó esa amistad y dónde comenzó. Y creo que eso es poderoso.

¿Y cuál es su relación femenina favorita de las historias que no escribió?

¡Hay muchas! Creo que hay toneladas de amistades femeninas increíbles, pero definitivamente tengo que mencionar las relaciones que vemos en Sex and the City.

¿Qué tan difícil fue crear historias de relaciones femeninas en la pantalla?

Entrar por la puerta fue realmente difícil. Pero una vez que lo logré, comencé a trabajar en series de televisión, siempre supe que esa sería la columna vertebral de todo lo que escribiera. Es verdad que no necesariamente lo presenté de esa manera cuando tenía reuniones con los estudios de televisión y demás. Pero, simplemente, sabía que esa era la única forma en que sabía escribir. Y al principio recibimos críticas acerca de que estas mujeres no eran, entre comillas, agradables o manejables. Pero, sinceramente, eso no me hizo cambiar mi rumbo.

Usted venía trabajando en la construcción de mujeres poderosas e independientes. Con ‘Bridgerton’ regresamos a una época en la que se suponía que las mujeres no debían hacer nada de eso. ¿Por qué tomó la decisión de regresar a una era en la que ninguno de los personajes que escribió anteriormente pudo existir?

Lo interesante de todo esto es que creo que dedico tiempo a escribir sobre mujeres trabajadoras. Y desde el principio, cuando empezamos a hablar de Bridgerton, insistí mucho en que se trataba de una serie para mujeres trabajadoras. El lugar de trabajo resulta ser el mercado del matrimonio. Y a mí me pareció interesante ver a las mujeres mostrar poder dentro de los límites de su sociedad en ese momento. No son asesoras políticas y no son médicas, pero en el mundo en el que existen, son mujeres poderosas.

¿Cuál es una mujer poderosa a la que admira?

Hay tantas mujeres que creo que son increíbles y sorprendentes. Desde Michelle Obama hasta Oprah Winfrey y Kamala Harris. Pero debo decirle que la mujer a la que más admiro y que es mi mayor modelo a seguir es mi madre.

¿Por qué?

Porque ella me enseñó a ser la mujer poderosa que soy. Ella tiene 83 años y sigue siendo puro poder. Me enseñó que pertenezco al lugar en el que quiera estar y que, si no hablamos, no nos escuchan. Es quien me dejó claro que debemos exigir nuestro lugar en la sociedad.

De todo lo que hizo a nivel profesional, ¿qué es lo que le genera más orgullo?

Definitivamente, lo que más me llena de orgullo es cuando me encuentro con mujeres que me dicen, por ejemplo, que se convirtieron en médicas gracias a la serie que creé. Esos momentos son realmente poderosos para mí.

