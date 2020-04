“La exposición en televisión es lindísima y estar en la pantalla diariamente te da cierto poder, de alguna u otra manera. Yo me siento cómoda frente a las cámaras pero no es de lo que vivo, tengo que velar por mi seguridad y estabilidad económica y, ahorita, lo que me da eso son las redes sociales, es lo que me mantiene y me da de comer”, afirmó Segura, quien tiene 13 años de carrera en el medio local del entretenimiento.