“Cada etapa de mi vida profesional se dio como tenía que darse y de la forma en que quería que se diera. Nunca en la vida forcé nada ni hice nada que después no me hiciera sentir sentir orgullosa. Todo lo que he hecho lo he hecho por amor, pasión y porque verdaderamente creo en lo que hago”, aseveró Segura, quien se graduó en Diseño del Espacio Interno.